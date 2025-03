OM : Baledi l’avoue, « je pensais qu’il allait être un peu arrogant » !

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l’OM, plusieurs joueurs se sont illustrés sous ses ordres, mais l’un d’eux a particulièrement surpris Leonardo Balerdi : Adrien Rabiot. Dans une longue interview accordée à l’émission « Les rendez-vous Grand Central, spécial OM », diffusée par BFM Marseille, La Provence et RMC Sport, le défenseur argentin a tenu à souligner l’adaptation express du milieu français.

L’ancien défenseur du Borussia Dortmund ne cachait pas son enthousiasme quant à l’arrivée de Rabiot et sa capacité à assimiler les exigences tactiques du coach italien. « Quand on m’a dit que Rabiot allait venir, je savais qu’il allait s’adapter et comprendre très vite le système de jeu de De Zerbi, qui n’est pas facile à maîtriser », a confié l’Argentin.

Mais ce n’est pas uniquement sur le terrain que Rabiot a su se faire apprécier. Balerdi, qui s’attendait à un joueur au caractère plus distant, a été agréablement surpris par sa personnalité. « Là où j’ai été surpris avec Adrien, c’est qu’il est très gentil, un super mec. Je pensais qu’il allait être un peu arrogant, mais non ! »

Outre les performances de ses coéquipiers, Balerdi nourrit de grandes ambitions avec l’OM. Il espère non seulement soulever un trophée sous les couleurs olympiennes, mais aussi permettre au club phocéen de réaliser une belle plus-value lorsqu’il quittera Marseille. Cet état d’esprit ambitieux reflète la volonté de nombreux joueurs de marquer l’histoire de l’OM avant de poursuivre leur carrière sous d’autres horizons.

Avec un Rabiot pleinement intégré et un Balerdi déterminé, l’OM peut espérer finir la saison en beauté et pourquoi pas, décrocher un titre tant attendu par les supporters marseillais.