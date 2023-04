OM : « Balerdi avait les jambes qui tremblaient »

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de son match face au FC Lorient. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Leonardo Balerdi.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux que de prendre 1 point face à Lorient au Moustoir ce dimanche soir sur le score de 0-0. La dynamique de l’équipe s’étiole de match en match et la course au titre semble s’éloigner de plus en plus.

De retour de suspension, Leonardo Balerdi a été titularisé à droite de la défense. L’Argentin n’a pas été très rassurant balle au pied et dans ses interventions… Il est monté en puissance dans le match, jusqu’à même s’offrir une occasion de marquer.

La note de Leonardo Balerdi : 4/10

Son appréciation

Balerdi avait les jambes qui tremblaient

Leonardo Balerdi était de retour dans le trio défensif de l’OM si cher à Igor Tudor. L’Argentin a été titularisé à droite avec dans l’axe Samuel Gigot et Kolasinac à gauche, sans Chancel Mbemba donc. Malheureusement l’ancien joueur de Dortmund n’est pas dans sa meilleure période à Marseille. Après un carton rouge et deux matchs de suspension, il semblait à bout de souffle tant la pression était haute. Sur ses premières prises de balle, on l’a senti hésitant voire inquiet de faire une bourde. Il a failli commettre l’irréparable sur un dégagement totalement raté mais heureusement, Gigot veillait au grain. Il monte en puissance durant la rencontre et se crée même des occasions, malheureusement sans succès.

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 De retour dans le onze de départ après sa suspension, l’Argentin a diffusé de la fébrilité sur chaque intervention, chaque contrôle, sans conséquence, mais ses étourderies ont été trop nombreuses. Malgré ce manque d’autorité défensive, il s’est procuré plusieurs occasions (38e, 53e, 66e) Maxifoot 6/10 de retour de suspension, le défenseur central argentin a connu une soirée tranquille. Il est même parvenu à être le joueur se créant le plus d’occasions côté marseillais. Sans grande réussite. Foot Mercato 3/10 loin d’incarner l’assurance tous risques. Auteur d’un vilain et hasardeux dégagement qui aurait pu offrir un but à Faivre très tôt (6e), l’Argentin a également multiplié les erreurs de relance en première mi-temps (12e, 41e, 44e). Il a souvent semblé à la limite sur ses interventions, comme sur Koné, où il est averti et expose son équipe à un coup-franc dangereux (87e).

On a joué avec une bonne intensité

« Je ne suis pas content de ce résultat, mais je ne peux rien reproché aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité. On s’est bien préparé. On a mis sur le terrain ce que l’on avait travaillé. Mais c’était dans les derniers mètres que la dernière passe, le dernier geste étaient difficiles. Lorient ne voulait pas jouer. Ils sont restés en défense et ont joué en contre. C’est le foot français typique. Je suis satisfait de l’intensité de l’équipe. Je suis content de la manière dont on s’est présenté et de notre football. C’est un match sérieux, mais pour faire la différence il faut arriver à marquer. » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (9/04/2023)