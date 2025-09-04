OM : Balerdi déstabilisé ?

Auteur d’un début de saison en demi-teinte, Léo Balerdi traverse une période délicate avec l’OM. Le défenseur argentin, cadre du vestiaire marseillais, peine à retrouver son meilleur niveau depuis la reprise du championnat. Alors que ses prestations suscitent interrogations et critiques, l’international espère profiter de la trêve internationale pour se relancer avec sa sélection avant de revenir à Marseille avec plus de confiance.

Selon les informations du média italien La Stampa, le mal-être actuel de Balerdi aurait une explication bien précise. Le joueur serait en réalité marqué par son transfert manqué à la Juventus Turin cet été. Courtisé à plusieurs reprises par la Vieille Dame, le défenseur marseillais n’a finalement pas pu rejoindre le Piémont. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont rejeté toutes les approches venues d’Italie, assurant au joueur qu’il faisait partie intégrante du projet et qu’un départ n’était absolument pas envisageable.

Balerdi, la frustration d’un transfert avorté vers la Juventus ?

Toujours d’après le quotidien transalpin, cette situation aurait laissé une forme de frustration chez l’international argentin, qui espérait franchir un cap en rejoignant l’un des grands clubs européens. Une déception qui pèserait aujourd’hui sur ses performances, au point de le voir afficher un visage moins serein et plus fébrile sur le terrain.

🚨 Romain Molina sur le dossier Ordoñez :

« Bruges a manipulé l’OM en espérant une offre PL à 40-50M€. Un accord à 25M€ existait mais ils ont fait traîner… Résultat : Ordoñez est resté à Bruges et l’OM a pris Aguerd, leur plan B. »#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/kmxEdgqKPg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 4, 2025

A lire aussi : Révélations sur Ceballos et Rabiot, plus une précision importante Mercato de Romano ! Les 3 infos OM du 3 septembre 2025

Toutefois, cette version n’est pas relayée de la même manière en France. Les médias hexagonaux affirment de leur côté que Balerdi, capitaine de l’OM, n’a jamais demandé son départ et qu’il reste pleinement engagé dans le projet marseillais.

Quoi qu’il en soit, le défenseur de 25 ans sait qu’il devra rapidement hausser son niveau de jeu. L’OM a besoin d’un Balerdi solide et concentré, capable d’apporter de la stabilité dans l’axe défensif. La trêve internationale pourrait lui offrir l’opportunité de retrouver de la confiance avec l’Argentine et de revenir à Marseille avec un moral regonflé, prêt à répondre aux attentes du club et des supporters.