OM : Balerdi, encore pointé du doigt ! Les notes !

L’OM a été éliminé par le Toulouse FC aux tirs au but (3-4), mercredi au Vélodrome, en quart de finale de la Coupe de France. Les Marseillais ont pourtant mené deux fois, mais ont été rejoints à chaque reprise sur corner par des Toulousains efficaces sur coups de pied arrêtés. Voici la note et l’appréciation de Léonardo Balerdi lors de cette rencontre disputée à Bruges.
Malgré une domination par séquences et plusieurs occasions, l’OM n’a pas réussi à faire la différence dans le temps réglementaire (2-2). La qualification s’est donc jouée lors de la séance de tirs au but, finalement remportée par Toulouse. Marseille avait idéalement lancé la rencontre : après moins de trente secondes, Mason Greenwood obtient un penalty et l’inscrit lui-même (2e). Toulouse réagit toutefois rapidement et égalise à la 13e minute, Yann Gboho concluant à bout portant après une tête repoussée de Charlie Cresswell sur corner. Les Olympiens dominent ensuite territorialement et se procurent plusieurs occasions, dont une frappe d’Arthur Vermeeren sur la barre, mais la pause intervient sur ce score de 1-1.
L’OM encore en souffrance !
En seconde période, l’OM reprend l’avantage grâce à Igor Paixão (56e), auteur d’une frappe enroulée côté gauche qui surprend Kjetil Haug. L’avance marseillaise ne dure que quelques minutes : sur un nouveau corner, Cresswell égalise de la tête (60e). Malgré plusieurs situations de part et d’autre dans une fin de match ouverte, aucune équipe ne parvient à se départager (2-2). Lors de la séance de tirs au but, l’échec de Leonardo Balerdi arrêté par Haug puis celui d’Ethan Nwaneri offrent la qualification à Toulouse, vainqueur 4-3. Marseille quitte ainsi la Coupe de France aux portes des demi-finales.
La note de Léonardo Balerdi : 3 / 10
Son appréciation
Capitaine en l’absence de Pierre-Emile Højbjerg, Leonardo Balerdi a livré un match combatif face au Toulouse FC et au puissant Emersonn. Présent dans les duels et utile à la relance, il a toutefois souffert dans la profondeur et lâche Charlie Cresswell sur l’égalisation (60e). Une soirée compliquée qui se termine mal avec son tir au but repoussé. Comment le défenseur peut encore être désigné dans la liste des 5 tireurs ?
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|3/10
|
De nouveau capitaine en l’absence de Pierre-Emile Höjbjerg, suspendu, le défenseur argentin s’est encore montré très déterminé d’entrée au duel avec Emersonn, qu’il a d’abord plutôt bien géré. Puis il a été pris en profondeur (51e) et piégé, par Cresswell cette fois, sur le but du 2-2 (60e). Et il a raté son tir au but.
|Note de La Provence
|2/10
|
Si l’Argentin a récupéré “son” brassard en l’absence de Hojbjerg, il n’a pas vécu une soirée de tout repos avec le poison Emersonn au marquage. Il lâche Cresswell, auteur de l’égalisation (60). Précieux à la relance, il manque surtout son tir au but, comme face à Annecy il y a trois ans.
|Note de Maxifoot
|4/10
|Face au puissant Emersonn, le défenseur central avait un sacré client en face de lui. Malgré un déficit physique face à son adversaire, il a été présent dans le combat et n’a rien lâché, réalisant plusieurs interventions défensives importantes. Malgré son match correct, on peut se demander s’il était bien judicieux de lui faire tirer un penalty au vu de sa période difficile. Il l’a manqué, ce qui ne va pas arranger sa confiance.
|Note de FootMercato
|4/10
|Il retrouvait son brassard ce soir en l’absence d’Højbjerg dans le onze de départ mais ça n’a pas eu de quoi le mettre en confiance. Tout au long de la soirée, il a connu des difficultés à contrôler le jeu de corps du solide Emersonn (22e), mais aussi à gérer la profondeur des attaquants adverses. Il a été pris par le dribble de Dönnum à l’entrée de la surface (26e) et c’est lui qui lâche Cresswell sur le second but toulousain (60e). Il a encore eu chaud sur cette reprise d’Emersonn (64e) et n’a pas respiré la sérénité. Cerise sur le gâteau, Haug a arrêté son tir au but.