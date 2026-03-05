OM : Balerdi, encore pointé du doigt ! Les notes !

L’OM a été éliminé par le Toulouse FC aux tirs au but (3-4), mercredi au Vélodrome, en quart de finale de la Coupe de France. Les Marseillais ont pourtant mené deux fois, mais ont été rejoints à chaque reprise sur corner par des Toulousains efficaces sur coups de pied arrêtés. Voici la note et l’appréciation de Léonardo Balerdi lors de cette rencontre disputée à Bruges.

Malgré une domination par séquences et plusieurs occasions, l’OM n’a pas réussi à faire la différence dans le temps réglementaire (2-2). La qualification s’est donc jouée lors de la séance de tirs au but, finalement remportée par Toulouse. Marseille avait idéalement lancé la rencontre : après moins de trente secondes, Mason Greenwood obtient un penalty et l’inscrit lui-même (2e). Toulouse réagit toutefois rapidement et égalise à la 13e minute, Yann Gboho concluant à bout portant après une tête repoussée de Charlie Cresswell sur corner. Les Olympiens dominent ensuite territorialement et se procurent plusieurs occasions, dont une frappe d’Arthur Vermeeren sur la barre, mais la pause intervient sur ce score de 1-1.

L’OM encore en souffrance !

En seconde période, l’OM reprend l’avantage grâce à Igor Paixão (56e), auteur d’une frappe enroulée côté gauche qui surprend Kjetil Haug. L’avance marseillaise ne dure que quelques minutes : sur un nouveau corner, Cresswell égalise de la tête (60e). Malgré plusieurs situations de part et d’autre dans une fin de match ouverte, aucune équipe ne parvient à se départager (2-2). Lors de la séance de tirs au but, l’échec de Leonardo Balerdi arrêté par Haug puis celui d’Ethan Nwaneri offrent la qualification à Toulouse, vainqueur 4-3. Marseille quitte ainsi la Coupe de France aux portes des demi-finales.

La note de Léonardo Balerdi : 3 / 10

« La Saison ratée même si tu finis 3e » @BenFCM #OM pic.twitter.com/WzkMLVMK8Q — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 5, 2026

Son appréciation

Capitaine en l’absence de Pierre-Emile Højbjerg , Leonardo Balerdi a livré un match combatif face au Toulouse FC et au puissant Emersonn. Présent dans les duels et utile à la relance, il a toutefois souffert dans la profondeur et lâche Charlie Cresswell sur l’égalisation (60e). Une soirée compliquée qui se termine mal avec son tir au but repoussé. Comment le défenseur peut encore être désigné dans la liste des 5 tireurs ?

