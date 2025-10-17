OM : Balerdi, Maroc, Vélodrome… les 5 points à retenir de la conf de Nayef Aguerd !

À la veille du match OM – HAC, Nayef Aguerd s’est présenté en conférence de presse pour évoquer son excellente intégration à Marseille, la dynamique positive de l’équipe et la philosophie de Roberto De Zerbi. Détendu et souriant, le défenseur marocain a salué la solidité du groupe, la montée en puissance de la défense, et s’est montré ambitieux sans s’enflammer. Voici les cinq points essentiels à retenir de son intervention.

Les 5 points à retenir de la conférence de presse de Nayef Aguerd

Compliments à Balerdi et cohésion défensive

Aguerd a tenu à souligner la qualité et le leadership de Leonardo Balerdi : « S’il est capitaine, ce n’est pas pour rien. Il connaît très bien Marseille ». Le Marocain a insisté sur la bonne entente entre les défenseurs et sur une progression collective : « C’est facile de jouer avec des joueurs qui aiment le ballon et ne se cachent pas ».

🗣️#balerdi, je n’ai pas de conseils à lui donner !#Aguerd : “Si Balerdi est capitaine, ce n’est pas pour rien. Il connaît tout le monde dans le vestiaire, il connait très bien Marseille. Les critiques, tout le monde en a reçu. Il réagit bien, il est comme moi, il sait comment… pic.twitter.com/zwgRiRJiFb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2025

La passion de De Zerbi et un collectif en pleine osmose

Le défenseur a mis en avant la patte du coach italien : « Avec le coach, ça change à tous les matchs parce qu’il est passionné par le foot ». Selon lui, cette énergie se ressent sur le terrain : « Un truc se passe cette année. Il faut en profiter ».

Une ambition mesurée mais affirmée

Interrogé sur les ambitions de l’OM, Aguerd a préféré rester prudent : « C’est une question piège. Il faut jouer match après match. L’objectif, c’est de se qualifier en Ligue des champions ». Le Marocain veut attendre la trêve de décembre pour dresser un premier bilan.

🗣️Jouer le titre ? C’est une question piège#Aguerd : ” Jouer le titre ? C’est une question piège. Il faut jouer match après match, c’est un peu tôt pour tirer des conclusions. L’objectif est de prendre le maximum de points. Le premier objectif est de se qualifier en Ligue des… pic.twitter.com/7ma35VMJSl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2025

Le plaisir de jouer au Vélodrome

Visiblement marqué par l’ambiance du stade, le défenseur a confié : « J’ai la chance de jouer au Vélodrome. Avant, c’était dur d’y venir avec d’autres équipes ». Il appelle toutefois à rester modeste et concentré, en jouant chaque match « comme en Ligue des champions ».

🗣️La CAN est chez nous, on n’a pas le droit à l’erreur#Aguerd : “16 victoires, ce n’est pas facile, les équipes veulent battre le Maroc, je suis très fier du coach et les joueurs. J’espère qu’on ira chercher la 17e victoire. La CAN est chez nous, on n’a pas le droit à l’erreur… pic.twitter.com/h8bIz2BCyX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2025



Forme, confiance et fierté nationale

De retour en pleine forme après la trêve internationale, Aguerd a assuré : « Je me sens très bien physiquement ». Fier du parcours du Maroc, auteur d’un record de 16 victoires consécutives, il y voit une motivation supplémentaire avant la CAN à domicile : « C’est une pression positive ».