Parti à l’AS Rome après six saisons à Marseille, Leonardo Balerdi s’est rapidement imposé en Serie A. Sur Canal+, Medhi Benatia a souligné l’impact du défenseur argentin, tout en rappelant les erreurs qui accompagnent encore son jeu.

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Leonardo↗ Balerdi n’a pas tardé à trouver ses repères en Italie. Transféré à l’AS Rome durant l’été après son passage à l’OM, l’ancien capitaine marseillais a marqué les esprits par son adaptation et sa personnalité. Une évolution qui a surpris Medhi Benatia, lequel l’avait côtoyé lors de sa dernière saison à Marseille.

Benatia surpris par l’impact de Balerdi en Serie A

Sur Canal+, l’ancien directeur du football de l’OM a expliqué que les débuts de Balerdi↗ en Italie avaient dépassé ses attentes. Il a également rappelé que Gian Piero Gasperini avait comparé l’Argentin à Franco Baresi, une référence particulièrement forte pour un défenseur en Italie.

« Par rapport à la dernière saison qu’on a passée ensemble où il a été marqué, j’ai été surpris de son impact sur la Serie A »

Benatia estime que le défenseur possède les caractéristiques d’un joueur capable d’évoluer dans une équipe ambitieuse. Son profil lui permet notamment de défendre loin de son but, de prendre des responsabilités dans la relance et de participer aux phases offensives.

Des erreurs encore présentes dans le jeu de Balerdi

L’ancien international marocain n’a toutefois pas écarté les limites déjà observées chez Balerdi↗ à Marseille. Le défenseur reste capable d’enchaîner des séquences de haut niveau avec des absences de concentration, comme lors de la défaite de la Roma contre Manchester United (3-2), durant laquelle il a commis deux grosses erreurs après l’avantage pris par son équipe.

« Il est souvent sur la photo, oui il peut avoir des trous de concentration, mais pour moi, c’est un défenseur moderne, capable de défendre avec personnalité, laisser 60 mètres derrière, il a marqué des buts… »

Pour Benatia, ces prises de risque font partie intégrante du profil de Balerdi. Il considère que l’Argentin ne renonce pas à jouer avec personnalité, même lorsque cette approche l’expose aux critiques et aux erreurs.