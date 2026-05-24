Mercato OM : Le prix fixé pour Leonardo Balerdi fuite, ça s’active déjà en europe

L’été s’annonce brûlant du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen doit absolument vendre avant son passage devant la DNCG, plusieurs cadres sont désormais annoncés sur le départ. Et parmi eux, un nom revient avec insistance : Leonardo Balerdi.

Selon les informations du média italien Tuttosport, l’OM aurait fixé un prix très précis pour son défenseur argentin, suivi par plusieurs grands clubs européens. Une vente XXL pourrait rapidement se dessiner.

L’OM réclame désormais 30 millions d’euros pour Balerdi

Ces dernières semaines, plusieurs estimations évoquaient un transfert compris entre 20 et 25 millions d’euros. Mais selon Tuttosport, la direction marseillaise aurait finalement revu ses exigences à la hausse.

Le club dirigé par Frank McCourt réclamerait désormais 30 millions d’euros pour laisser partir Leonardo Balerdi cet été.

Un montant important qui montre que l’OM ne souhaite pas brader son défenseur malgré une saison particulièrement compliquée collectivement. Vice-capitaine cette année, l’international argentin reste considéré comme un joueur à forte valeur marchande sur le marché européen.

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Atlético, Juventus, AS Rome : les cadors surveillent déjà le dossier

Toujours selon le média italien, plusieurs clubs prestigieux suivraient attentivement la situation du défenseur olympien.

Parmi eux figureraient notamment :

Atlético de Madrid

Juventus

AS Roma

Les trois formations chercheraient à renforcer leur secteur défensif et apprécieraient le profil agressif et relanceur de Balerdi.

Une vente devenue presque inévitable ?

Après une saison chaotique marquée par les tensions internes, les changements d’entraîneurs et les difficultés sportives, plusieurs cadres marseillais seraient arrivés à saturation. Leonardo Balerdi ferait partie des joueurs les plus touchés par le contexte vécu cette année.

Surtout, la situation financière de l’OM pousse désormais le club à envisager plusieurs grosses ventes avant la fin juin. La qualification manquée pour la Ligue des champions oblige Marseille à rééquilibrer ses comptes rapidement afin d’éviter d’éventuelles sanctions de la DNCG.

Dans ce contexte, un transfert de Balerdi représenterait une rentrée d’argent majeure pour lancer la reconstruction voulue par le futur président Stéphane Richard et la nouvelle direction sportive.

Un départ qui pourrait bouleverser la défense marseillaise

Arrivé à Marseille en 2020 après son passage au Borussia Dortmund, Balerdi s’est imposé progressivement comme l’un des leaders du vestiaire olympien.

Son éventuel départ ouvrirait un immense chantier défensif pour l’OM, déjà confronté à l’incertitude autour de plusieurs cadres de l’effectif.

Une chose est désormais certaine : Leonardo Balerdi fait partie des dossiers les plus chauds du mercato marseillais. Et les prochaines semaines pourraient accélérer les discussions.