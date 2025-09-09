OM : Balerdi relancé par l’Argentine ?

Alors qu’il traverse un début de saison compliqué avec l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi bénéficie d’un tout autre traitement dans son pays natal. Pointé du doigt après les trois premiers matchs de l’OM en Ligue 1, le défenseur central voit son cas largement commenté par la presse argentine. Et contrairement à Marseille, c’est le soutien qu’il reçoit.

En attendant de revenir à Marseille, le natif de Villa Mercedes a rejoint l’équipe d’Argentine durant la trêve internationale. Appelé par Lionel Scaloni, il est resté sur le banc lors de la victoire 3-0 face au Venezuela, mais pourrait être aligné d’entrée contre l’Équateur. Suspendu, Cristian Romero laisse une place vacante, et la presse locale est unanime : Balerdi est l’option numéro un.

Une bouffée d’air en sélection pour Balerdi

Comme relayé par Footmercato, Olé affirme : « Leonardo Balerdi semble être celui qui sera titulaire. Le défenseur de l’Olympique de Marseille serait un partenaire idéal pour Nicolás Otamendi. » Même son de cloche du côté de La Nacion, qui estime que le joueur de 26 ans a les arguments pour s’imposer.

TyC Sport rappelle également : « Leonardo Balerdi remplacera Cuti (Romero). Dans ce scénario, le joueur qui a tout le potentiel pour le remplacer est Leonardo Balerdi, qui cherche à s’imposer comme remplaçant après sa performance mémorable contre le Chili en juin dernier. »

Balerdi titularisé ?

Pour Olé, le défenseur marseillais a franchi un cap : « Pour ceux qui ne le suivent pas tous les week-ends, le défenseur central de 26 ans est déjà un élément clé de l’équipe qui évolue en France. Depuis son arrivée au début de la saison 20/21, Balerdi a disputé 167 matches pour l’OM. Son rôle est devenu si important (…) qu’il est aujourd’hui une option de confiance pour Scaloni. »

La sélection argentine insiste sur sa progression régulière, rappelant ses cinq dernières convocations, dont deux titularisations. Malgré les critiques en France, où ses erreurs et les changements défensifs à l’OM lui sont reprochés, Balerdi bénéficie d’une image bien plus positive au pays. Soutenu par la presse et vu comme une alternative crédible en défense centrale, il aura l’occasion de répondre sur le terrain contre l’Équateur.