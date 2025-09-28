OM : Balerdi retombe dans ses travers…

L’OM s’est imposé au bout du suspens 2-1 face au RC Strasbourg en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Leonardo Balerdi lors de cette rencontre disputée en Alsace.

L’OM a souffert mais s’est imposé à la Meinau en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Après une première période dominée sans concrétiser, les Phocéens ont été punis dès la reprise par Ouattara, opportuniste après un centre d’Emegha (1-0, 49e). Déstabilisés, les hommes de De Zerbi ont frôlé le 2-0 avant que leur gardien Rulli et leur défense ne les maintiennent dans le match. L’entrée d’Aubameyang a changé la donne : le Gabonais a d’abord manqué une occasion avant de reprendre victorieusement un ballon repoussé par Penders (1-1, 78e). Strasbourg a alors eu deux grosses opportunités par Panichelli mais n’a pas trouvé la mire.

L’OM retourne le match

Dans un final haletant, l’OM a forcé la décision sur une action confuse. À la 90’+1, Pavard a centré, Vaz a vu sa tête déviée sur la transversale, et Murillo a suivi pour envoyer une frappe enroulée du gauche au fond (1-2). Le défenseur inscrit ainsi son premier but sous les couleurs olympiennes et offre trois points précieux à son équipe. Ce succès permet aux Marseillais d’enchaîner après leur victoire contre le PSG et d’afficher un réalisme nouveau. Strasbourg, de son côté, pourra regretter son manque d’efficacité et son incapacité à concrétiser ses temps forts. Avec cette quatrième victoire en championnat, l’OM prend provisoirement la tête de la Ligue 1.

La note de Leonardo Balerdi – 4/10

Son appréciation

Déplacé à droite dans une défense parfois à trois, parfois à quatre, Balerdi a tenté d’apporter offensivement en première période, avec un tir lointain (13e) et un centre (37e). Mais défensivement, il a souffert tout au long de la rencontre. Déjà averti avant la pause (45e), il s’est montré fautif sur le but de Ouattara (49e), coupable à la fois d’un mauvais alignement et d’une glissade dans sa surface. Trop friable dans ses placements, en difficulté dans la profondeur et fébrile dans les derniers instants, le capitaine olympien n’a pas confirmé ses meilleures sorties récentes et a traversé un match compliqué.

