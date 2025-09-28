OM : Balerdi retombe dans ses travers…

L’OM s’est imposé au bout du suspens 2-1 face au RC Strasbourg en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Leonardo Balerdi lors de cette rencontre disputée en Alsace.
L’OM a souffert mais s’est imposé à la Meinau en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Après une première période dominée sans concrétiser, les Phocéens ont été punis dès la reprise par Ouattara, opportuniste après un centre d’Emegha (1-0, 49e). Déstabilisés, les hommes de De Zerbi ont frôlé le 2-0 avant que leur gardien Rulli et leur défense ne les maintiennent dans le match. L’entrée d’Aubameyang a changé la donne : le Gabonais a d’abord manqué une occasion avant de reprendre victorieusement un ballon repoussé par Penders (1-1, 78e). Strasbourg a alors eu deux grosses opportunités par Panichelli mais n’a pas trouvé la mire.
L’OM retourne le match
Dans un final haletant, l’OM a forcé la décision sur une action confuse. À la 90’+1, Pavard a centré, Vaz a vu sa tête déviée sur la transversale, et Murillo a suivi pour envoyer une frappe enroulée du gauche au fond (1-2). Le défenseur inscrit ainsi son premier but sous les couleurs olympiennes et offre trois points précieux à son équipe. Ce succès permet aux Marseillais d’enchaîner après leur victoire contre le PSG et d’afficher un réalisme nouveau. Strasbourg, de son côté, pourra regretter son manque d’efficacité et son incapacité à concrétiser ses temps forts. Avec cette quatrième victoire en championnat, l’OM prend provisoirement la tête de la Ligue 1.
A lire aussi : Ligue des champions : la presse espagnole salue la prestation de l’OM !
La note de Leonardo Balerdi – 4/10
Et surtout bon we !!!
pic.twitter.com/gaHtYSmHJ2
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 27, 2025
Son appréciation
Déplacé à droite dans une défense parfois à trois, parfois à quatre, Balerdi a tenté d’apporter offensivement en première période, avec un tir lointain (13e) et un centre (37e). Mais défensivement, il a souffert tout au long de la rencontre. Déjà averti avant la pause (45e), il s’est montré fautif sur le but de Ouattara (49e), coupable à la fois d’un mauvais alignement et d’une glissade dans sa surface. Trop friable dans ses placements, en difficulté dans la profondeur et fébrile dans les derniers instants, le capitaine olympien n’a pas confirmé ses meilleures sorties récentes et a traversé un match compliqué.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|4/10
|
À quatre défenseurs ou à trois, quand son équipe avait le ballon, le capitaine s’est retrouvé régulièrement à droite, parfois même en position de centrer. Défensivement, il a semblé toujours sur un fil en première mi-temps avant de souffrir encore plus ensuite. Il couvre ainsi au départ de l’action du but strasbourgeois et glisse à sa conclusion (49e).
|Note de La Provence
|3.5/10
|
Le capitaine olympien s’est surtout signalé en première période dans le camp alsacien, avec un tir de 45m (13) et un centre depuis le côté droit (37). Averti pour un accrochage sur Emegha (45), il a surtout manqué (encore une fois) son alignement sur le but de Ouattara (49).
|Note de Maxifoot
|4/10
|Mieux sur les derniers matchs, le capitaine de l’Olympique de Marseille n’a pas confirmé sur cette partie. Alors qu’Aguerd s’est occupé d’Emegha, l’international argentin s’est chargé de suivre les déplacements de Lemaréchal en première période. Présent dans les duels, il s’est loupé sur le but de Ouattara en glissant dans sa surface… Puis sur cette action, son positionnement est également défaillant.
|Note de FootMercato
|4/10
|Lui aussi a beaucoup souffert et a laissé trop d’espaces dans la profondeur, en étant notamment en difficulté devant la vitesse des Strasbourgeois. Il a eu encore plus de mal en seconde période et a été fautif sur le but de Ouattara dans la couverture du ballon, pas aidé par sa glissade. En fin de match, il a également été fébrile dans le temps fort alsacien.