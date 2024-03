OM: Balerdi révèle être dans « sa meilleure période »

Dans une interview accordée à Free Ligue 1, Leonardo Balerdi, qui enchaîne les bonnes performances, a confié être dans sa meilleure forme depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Le défenseur central argentin savoure le moment, lui qui a souvent été critiqué par les supporters à cause de ses erreurs.

Dans un entretien accordé à Free Ligue 1, Leonardo Balerdi, qui enchaîne les bonnes performances avec l’OM, a confié être dans sa meilleure forme depuis son arrivée. L’international argentin profite de l’instant présent, lui qui a souvent été pris pour cible par les supporters marseillais.

A LIRE AUSSI: OM: Printant chambre les joueurs à l’entraînement !

« Aujourd’hui ça va, mais si je ne suis pas bon lors des deux prochains matchs, je retombe »

🗣️Leonardo Balerdi : « Aujourd’hui je pense que je suis dans ma meilleure forme. Forcément j’ai passé des moments difficiles mais… Si tu veux jouer dans un club comme ça… Je viens de Boca, j’étais au BVB. J’ai toujours joué dans des clubs comme ça où c’est exigeant chaque… pic.twitter.com/M6LCqQLsjh — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 9, 2024

« Actuellement, je pense que je suis dans ma meilleure période à Marseille, a indiqué Balerdi. J’ai évidemment vécu des moments difficiles. Mais c’est ça le foot. Si tu veux jouer dans un club comme ça… Je viens de Boca Juniors, j’étais à Dortmund, j’ai toujours joué dans des clubs comme ça, où l’on est exigeant chaque jour. Aujourd’hui ça va, mais si je ne suis pas bon lors des deux prochains matchs, je retombe. Mais c’est aussi ce qui me plaît, c’est ce qui fait que je suis toujours à 100%. Bien sûr, les moments difficiles se ressentent plus qu’ailleurs. Mais on profite deux fois plus des beaux moments », a ajouté le défenseur de l’OM.

A LIRE AUSSI: OM: Gasset reste évasif sur son avenir