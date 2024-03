OM: Gasset reste évasif sur son avenir

L’Olympique de Marseille recevra Nantes ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce matin, Jean-Louis Gasset a évoqué son avenir.

L’OM recevra Nantes ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Jean-Louis Gasset a été interrogé en conférence de presse ce matin sur la possibilité de prolonger son contrat.

« J’ai signé 100 jours »

Jean-Louis Gasset évoque son avenir: « Il y a une phrase qui me plaît en ce moment. J’ai signé 100 jours. On m’a dit : « est-ce que tu te sens capable de le faire ? » Je fais la mission. » #OM #TeamOM #OMFCN pic.twitter.com/QdAYOZ2z5r — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 9, 2024

« Il y a une phrase qui me plaît en ce moment. J’ai signé 100 jours. On m’a dit : « est-ce que tu te sens capable de le faire ? » Je fais la mission », a indiqué l’entraîneur de l’OM.

« Le public marseillais est fantastique »

#Gasset sur l’ambiance du Vélodrome: « Le public est fantastique. On a besoin de lui. Même avec la suspension du Virage Nord et les gamins… Les trois tribunes ont fait pour quatre. Les joueurs sentent quand le public est heureux. C’est un privilège de pouvoir rendre les gens… pic.twitter.com/XRG7eR9ioL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 9, 2024

Le technicien français a également évoqué l’ambiance du Vélodrome: « Le public est fantastique. On a besoin de lui. Même avec la suspension du Virage Nord et les gamins… Les trois tribunes ont fait pour quatre. Les joueurs sentent quand le public est heureux. C’est un privilège de pouvoir rendre les gens heureux. Il faut que le stade continue de pousser mais qu’il sache qu’on est fatigués émotionnellement et physiquement. Les joueurs ne sont pas des robots ou des machines. Les supporters donnent un supplément d’âme à l’équipe. Qu’ils soient présents comme jeudi soir et ne pensent pas que le match est facile. »

