OM : Ballon d’or, numéro 10, absences… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Roberto De Zerbi a livré une conférence de presse dense et sans détour avant le choc OM – Monaco, revenant sur l’état de son groupe et ses attentes envers ses cadres. L’entraîneur marseillais a longuement évoqué Mason Greenwood, qu’il voit comme un joueur au potentiel exceptionnel. Il a également analysé les difficultés défensives récentes et les enjeux de la rencontre de dimanche pour relancer l’OM.

Résumé en 5 points de la conférence de presse :

1. Le rôle de numéro 10, un poste à géométrie variable

De Zerbi a détaillé sa vision du poste : “Le 10 peut être Greenwood, Traoré, Gouiri, Vermeeren… Je n’attends pas les mêmes choses d’un joueur à l’autre… Je ne demande pas à Angel Gomes de jouer comme Greenwood par exemple.” Pour lui, ce rôle doit apporter qualité, passes décisives, buts et un vrai investissement défensif.

2. Greenwood, un potentiel Ballon d’Or

Très élogieux, De Zerbi affirme : “Il a le potentiel d’un Ballon d’or… Je n’en vois pas d’autres en Europe des joueurs du même niveau.” Il exige cependant davantage de constance et d’intelligence de jeu, notamment dans la gestion des ballons difficiles : “Regardez son deuxième but à la Drogba… Je me retourne et je me dis wow !” Il rappelle aussi son rôle d’entraîneur : “Je ne dois pas être ami avec les joueurs… Je dois être exigeant, amener des résultats, améliorer les joueurs comme Greenwood.”

3. Une animation défensive fragilisée mentalement

De Zerbi reconnaît une baisse de solidité : “On souffre un peu plus dernièrement… On a perdu un peu en certitudes.” Selon lui, le problème est surtout mental, ravivé par la difficulté du match en Belgique : “Ça nous a un peu rappelé les fantômes du passé.”

4. Les absences, la gestion du groupe et les difficultés récentes

Sur les blessés : “Medina, Traoré, Gouiri… il faudra encore attendre… Murillo a une gêne au mollet.” Concernant la défaite à Lille : “Parfois on joue mal… ce fut le cas à Lille.” Il souligne aussi les efforts de Paixao : “Il faut le remercier, il se sacrifie énormément.”

5. La préparation du choc contre Monaco

Pour ce rendez-vous capital, De Zerbi a voulu relâcher la pression : “Hier j’ai donné un jour de repos… pour revenir concentrés sur Monaco.” L’objectif est clair : tourner la page de la C1 et réagir après plusieurs points perdus. “Il faut être en mesure d’effacer le match de C1 pour se concentrer sur le championnat.”