OM : Benatia confie, “on ne le lâche pas, on lui casse la tête !”

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal 2025 pour 22 millions d’euros, Amine Gouiri a marqué les esprits dimanche dernier en inscrivant un triplé face au Stade Brestois. Une performance qui confirme les espoirs placés en lui par la direction du club phocéen.

Formé à l’Olympique Lyonnais et passé par Nice puis Rennes, l’attaquant de 25 ans semble avoir trouvé un environnement favorable pour s’épanouir à Marseille. Dans des propos relayés par l’Equipe, Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, a expliqué les raisons de sa confiance en son joueur. « Je crois qu’il peut être ce top attaquant et on veut en faire un tueur », a-t-il confié.

Gouiri séduit par le Vélodrome

Le dirigeant met en avant la transformation du joueur depuis son arrivée dans le Sud. « On ne le lâche pas, on lui casse la tête, mais il a tiré des leçons de ce qu’il s’est passé à Rennes, de la façon dont il s’est endormi. Ici, tout est réuni pour le maintenir éveillé », ajoute-t-il.

Une exigence quotidienne

L’entourage marseillais semble jouer un rôle essentiel dans le regain de forme de l’ancien international Espoirs. « Il y a l’ambiance du Vélodrome qu’il adore, il est aux anges quand il voit les tribunes. Et lui, c’est exactement ce qu’on veut, un pro qui arrive avant les séances, repart longtemps après, fait ses soins, tient une routine exigeante », explique Benatia.

Déterminé à retrouver le plus haut niveau, Gouiri devra néanmoins faire preuve de constance pour s’imposer durablement à la pointe de l’attaque marseillaise. Son triplé face à Brest constitue un signal fort, mais le club attend de lui qu’il répète ce genre de performances.

Avec une fin de saison encore ouverte et des objectifs européens en ligne de mire, l’OM pourrait avoir trouvé en lui un atout décisif pour les semaines à venir.