OM : Benatia, Rabiot, De Zerbi… la conf de Benjamin Pavard résumée en 5 points !

Fraîchement arrivé à l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard a donné sa première conférence de presse avant la réception de Lorient. Serein et ambitieux, l’international français a détaillé ses motivations, son attachement au projet porté par Mehdi Benatia et son envie de prouver sa valeur en France. Entre confiance, expérience et enthousiasme pour Roberto De Zerbi, le champion du monde 2018 a livré les clés de son nouvel engagement sous le maillot olympien.

1. Un choix dicté par le projet et l’émotion

Benjamin Pavard a insisté sur l’importance du projet présenté par Mehdi Benatia, qu’il juge “ambitieux et intéressant”. “Marseille, ça ne se refuse pas”, a-t-il lancé, expliquant qu’il voulait vivre de nouvelles émotions, se rapprocher de sa famille et découvrir l’ambiance unique du Vélodrome.

2. Confiance et ambition en Ligue des champions

Le défenseur tricolore s’est dit “confiant” quant au potentiel de l’équipe, notamment sur la scène européenne : “Si je ne sentais pas l’OM capable de faire de belles choses en Ligue des champions, je ne serais pas venu ici. On a l’effectif pour.” Pavard espère ainsi prouver sa valeur en France, où il a peu évolué jusqu’ici.

3. Expérience et rôle de leader auprès des jeunes

Fort d’un parcours riche entre Stuttgart, le Bayern Munich et l’Inter Milan, Pavard entend partager son vécu. “J’ai eu la chance de gagner tous les trophées. J’ai de l’expérience, du vécu, je vais essayer de l’apporter aux joueurs.” Il souhaite guider les plus jeunes, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

4. Enthousiasme pour De Zerbi et le style de jeu

Séduit par la philosophie de Roberto De Zerbi, l’ancien joueur de l’Inter Milan se dit prêt à s’adapter : “Le style de De Zerbi me correspond. C’est un passionné, j’ai hâte de commencer l’aventure avec lui.” Il a également rappelé sa polyvalence défensive, se mettant entièrement à la disposition du coach.

5. Conseils, soutien et intégration rapide

Pavard a révélé que Adrien Rabiot l’avait conforté dans son choix de rejoindre Marseille en vantant les supporters et l’ambiance. Déjà impressionné par les infrastructures et l’accueil, il affirme être prêt physiquement et mentalement : “Tout est fait pour que je sois heureux. J’espère célébrer des victoires dès vendredi.”