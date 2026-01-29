OM : Benatia parle de honte face à “un problème qui revient souvent”

Humilié sur la pelouse du Club Bruges (3-0), l’Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque en Belgique, conclue par une élimination cruelle. En zone mixte, le directeur sportif Medhi Benatia a livré une déclaration d’une rare sévérité, pointant frontalement la responsabilité des joueurs.

Une élimination brutale et une soirée noire pour l’OM

Le déplacement en Belgique restera comme l’un des moments les plus douloureux de la saison européenne de l’OM. Lourdement battus par le Club Bruges (3-0), les Olympiens ont rapidement sombré, incapables de répondre à l’intensité et à l’engagement de leurs adversaires. Cette défaite nette a définitivement compromis les chances de qualification pour les barrages.

A lire : L’OM éliminé en Ligue des champions : la sortie au vitriol de Daniel Riolo !

Le coup de massue est intervenu dans les dernières secondes de la soirée, lorsque le Benfica a renversé le Real Madrid (4-2). Un succès spectaculaire, scellé dans le temps additionnel par un but du gardien portugais, qui a définitivement scellé le sort du groupe marseillais. Malgré l’attention portée aux autres résultats, la réalité du terrain a rattrapé l’Olympique de Marseille, déjà condamné par sa propre prestation.

Medhi Benatia fustige les joueurs et réclame des excuses

En zone mixte, Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, n’a pas cherché à masquer sa colère. Le dirigeant olympien a livré un constat brutal sur la prestation de son équipe : « Soirée de merde. Honteuse. Quand tu es dans un club comme celui-ci, tu peux perdre des matches, comme à Madrid ou à Lisbonne. Mais tu ne peux pas perdre comme ce soir ».

🚨 Medhi Benatia ne mâche pas ses mots en zone mixte après l’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions 🗣️ “J’espère que certains joueurs vont se faire un examen de conscience” 😳#BRUOM | #UCL pic.twitter.com/Z9UQQpSf9p — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 29, 2026



L’ancien international marocain a ensuite élargi son analyse, évoquant un problème récurrent au sein du groupe marseillais : « On est face à un problème qui revient souvent. En championnat, on a parfois expliqué ça par un manque de motivation contre des équipes supposées inférieures. On a vu que lorsqu’on n’est pas à 100 %, on passe souvent à la trappe ».

Très marqué, Benatia a également insisté sur la notion de respect et de responsabilité collective : « Le football, même avec de grands joueurs, doit être respecté. Ce soir, la seule chose à faire, c’est demander pardon aux supporters, à tous ceux qui font des sacrifices pour ce club. J’espère que les joueurs ont conscience que c’est une faute professionnelle ».

Enfin, le dirigeant marseillais a conclu avec amertume, soulignant la portée personnelle de cette élimination : « J’ai perdu beaucoup de matches dans ma carrière, mais rarement j’ai ressenti une telle honte. Être capable d’encaisser six buts en deux matches, c’est très dur. On a suivi les autres résultats, mais quand tu perds comme ce soir, tu ne mérites rien. C’est triste ».