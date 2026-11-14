Medhi Benatia assume la politique salariale de l’OM. Dans l’émission « Menu Latour » sur Canal+, le dirigeant marseillais a expliqué pourquoi Marseille doit parfois proposer de gros salaires pour convaincre des joueurs sollicités. Il a également défendu l’attractivité de la cité phocéenne face aux réserves liées à la sécurité.

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Interrogé par Bertrand Latour sur les émoluments proposés par le club olympien, Medhi Benatia↗ n’a pas cherché à minimiser la réalité du marché. Selon lui, l’OM doit disposer d’une force de frappe salariale suffisante lorsqu’un joueur hésite encore à rejoindre Marseille, notamment en raison de l’image de la ville ou de la concurrence d’autres clubs.

Benatia assume les salaires proposés par l’OM

Le dirigeant marseillais a résumé sa position en expliquant qu’un joueur ne rejoindrait pas forcément l’OM sans une rémunération jugée suffisamment attractive. Il présente cette exigence comme une conséquence de la concurrence à laquelle Marseille est confrontée pour attirer des éléments courtisés.

« Le joueur, il ne vient pas à l’OM s’il n’y a pas un bon salaire, je te le dis. »

Benatia↗ a également rapporté certains arguments avancés pendant les discussions avec les joueurs ciblés. Il a notamment évoqué les inquiétudes liées à la sécurité, tout en estimant que l’expérience de la vie marseillaise ne se résumait pas à ces clichés.

La ville de Marseille défendue face aux clichés

Face à Bertrand Latour, l’ancien défenseur a contesté l’idée selon laquelle Marseille serait nécessairement moins agréable ou moins sûre que d’autres grandes villes européennes. Il a opposé à ces réserves une vision beaucoup plus positive de la cité phocéenne.

« Il te parle de la sécurité, du home-jacking, du je ne sais pas quoi. »

« Mais c’est magnifique à vivre à Marseille. Pourquoi à Londres, tu crois que tu es plus en sécurité qu’à Marseille ? »

Pour justifier la masse salariale olympienne, Benatia↗ a enfin rappelé que les gros salaires ont toujours existé à Marseille. Il a aussi cité Lyon, où la masse salariale a également été élevée, afin de replacer la situation de l’OM dans l’histoire du football français.