OM – Benfica : Le Vélodrome attire les foules !

L’OM reçoit Benfica le 18 avril pour le match retour du quart de finale d’Europa League. Pour l’occasion, le stade serait déjà à guichet fermé !

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille ! Le club phocéen pourra compter sur le soutien de son public au complet face à Benfica le 18 avril prochain. En effet, tous les billets ont trouvé un acheteur !

🚨Le Stade Vélodrome est déja à GUICHET FERMÉ pour la réception de Benfica prévue le 18 avril ! 🔥#OMSBL #TeamOM pic.twitter.com/lKMXRl2KfH — Infos OM (@InfosOM_) March 21, 2024

Après avoir éliminé le Shakhtar Donetsk en 16ème et Villarreal en 8ème de finale, les marseillais devront affronter Benfica le 11 et 18 avril prochain pour une place en demi finale de cette Ligue Europa 2023-2024 ! En cas de victoire, les olympiens retrouveront le vainqueur du match entre l’Atalanta et Liverpool pour une place en finale.

« J’ai envie de jouer l’OM en 1/2 finale de Ligue Europa ! »

Liverpool, grand favori de la compétition, serait une affiche de rêve pour tous les supporters marseillais. Konaté, défenseur de Liverpool mais surtout ancien joueur du RB Leipzig qui s’était incliné face à Marseille en quart de finale de la Ligue Europa 2018, a déclaré publiquement son envie de retrouver l’OM et surtout l’ambiance « magnifique » du stade Vélodrome.

« J’ai envie de jouer l’OM en 1/2 finale de Ligue Europa ! L’accueil du Vélodrome ? Les insultes, ça fait partie du show. C’est surtout que j’ai déjà joué là-bas avec Leipzig, c’était une ambiance magnifique et j’ai envie de le revivre. »