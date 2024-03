OM – PSG : Enrique annonce la couleur avant d’aller au Vélodrome !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Luis Enrique a profité de la trêve internationale pour faire son grand retour sur Twitch ce jeudi soir. Le coach du PSG a été interrogé sur le prochain match face à l’OM au stade Vélodrome !

Luis Enrique n’a pas caché son envie de jouer ce match à Marseille. « Je vais découvrir le Vélodrome où il y a l’air d’y avoir une ambiance très chaude et animée. J’adore ça. J’espère que nous allons pouvoir jouer un grand match. Mais ça sera compliqué, comme toujours à l’extérieur. Encore plus dans ce cas, avec un match qui représente beaucoup pour les supporters des deux équipes. »

Non, Kylian Mbappé n’était pas blessé ! Sorti à la mi-temps lors du match entre le PSG et l’AS Monaco ce vendredi, l’attaquant français a une nouvelle fois fait polémique. RMC a enquêté et nous informe dès la fin de la rencontre qu’il n’était pas blessé et qu’il s’agissait bien d’un choix de la part de Luis Enrique. De quoi confirmer les tensions entre les deux hommes.

Je pense que Luis Enrique n’aime pas Kylian Mbappé

Ces derniers jours, l’actualité autour du football tournait énormément sur le départ acté de Kylian Mbappé à la fin de la saison. L’attaquant français a de nouveau fait parler de lui ce week-end lors du match face au Stade Rennais puisqu’il a été sorti par Luis Enrique !

« Je trouve que Luis Enrique est totalement à côté de la plaque, depuis le début. Il est dans la provoc’. Il a un ego surdimensionné. Plutôt que d’assumer qu’il n’a toujours pas trouvé la bonne formule, il va attraper Kylian Mbappé. Moi, je le ressens comme ça. Ton équipe, ce n’est toujours pas bon et là, tu as le fusible parfait, tu sors Kylian Mbappé. Je pense que Luis Enrique n’aime pas Kylian Mbappé, lâche Dugarry sur RMC. Il n’aime pas sa façon de jouer et son attitude. Est-ce que c’est parce que Luis Enrique a un égo surdimensionné et qu’il veut être la star ou qu’il a une certaine vision espagnole du foot? Je n’en sais rien. Mais je pense qu’il n’aime pas Kylian Mbappé. Il l’a bien masqué? Il n’a pas le choix. Un coup, il l’a mis à droite, un coup à gauche, un coup devant. Il y a toujours eu des petites phrases… Après, Kylian Mbappé peut lui dire: ‘Tu me sors, mais je vais te montrer que je suis le plus fort et que je vais te faire gagner parce que j’ai envie de bien finir’, et Luis Enrique a le droit aussi de le bousculer un peu, parce que les performances de Kylian Mbappé sont largement insuffisantes. Donc, voilà je pense que ça peut être gagnant-gagnant. »