OM : Benjamin Pavard, pas le leader attendu…

Depuis son arrivée à l’ Olympique de Marseille, le rendement de Benjamin Pavard, champion du monde 2018 prêté par l’Inter Milan, fait débat entre supporters et observateurs, notamment après plusieurs prestations jugées insuffisantes ces dernières semaines en Ligue 1. Roberto De Zerbi continue de compter sur l’international tricolore, mais ses performances récentes alimentent des critiques grandissantes au sein de la presse et des réseaux.

Des débuts prometteurs mais une baisse de régime visible

Arrivé en Provence à l’été 2025 avec l’étiquette de renfort défensif d’expérience, Benjamin Pavard était censé apporter solidité et leadership à une arrière‑garde marseillaise en reconstruction, aux côtés de Nayef Aguerd et Emerson Palmieri.

La saison a pourtant montré deux visages pour le défenseur français de 29 ans. Il a connu des moments positifs, comme lors de la victoire historique contre le FC Lorient (4‑0) où il a d’ailleurs marqué, témoignant de son apport offensif sur coups de pied arrêtés.

Mais ses dernières semaines ont été plus complexes, avec une irrégularité manifeste dans ses interventions défensives et des erreurs qui ont coûté des points à l’OM.

Critiques accrues après des matchs décisifs en Ligue 1

La performance de Pavard face au RC Lens a cristallisé les critiques. Lors de ce match (défaite 2‑1), il a été directement impliqué sur les deux buts lensois, concédant un penalty et marquant contre son camp, selon les notes publiées par L’Équipe. Ce type d’erreurs, inhabituelles pour un joueur de son expérience, a renforcé l’idée d’un joueur en difficulté.

A lire : Mercato OM : Les dernières infos concernant Anis Hadj Moussa !

Ses prestations dans d’autres rencontres de Ligue 1 ou en compétitions européennes ont souvent été jugées mitigées, avec des phases où il peine à s’imposer dans les duels et à organiser la ligne défensive de façon convaincante. Par exemple, lors de certaines sorties en Ligue des champions, ses notes ont oscillé autour de la moyenne, sans réellement peser défensivement.

Contexte tactique et perspectives pour De Zerbi

Avec Léo Balerdi souvent absent et Nayef Aguerd parti en CAN, De Zerbi n’a pas toujours eu le luxe de composer une charnière centrale stable, ce qui n’a pas facilité la tâche de Pavard.

En outre, l’OM navigue entre Ligue 1 et compétitions européennes, ce qui impose une gestion tactique délicate. Si certains analystes évoquent un système parfois exigeant pour un joueur encore en phase d’adaptation, les faits montrent surtout une période de forme contrastée qui pèse sur la confiance du joueur.

Pour l’heure, Benjamin Pavard reste un élément utilisé régulièrement par De Zerbi, mais l’obligation de résultats immédiats à l’OM rend difficile toute indulgence prolongée concernant ses prestations. Les prochaines semaines, avec la reprise du championnat et un calendrier chargé, constitueront un test clé pour savoir si le champion du monde 2018 peut retrouver une constance attendue par les supporters et les observateurs du club phocéen.