OM : Benoit Cheyrou a tranché concernant ce débat sur Gasset !

Jean-Louis Gasset a-t-il déjà guéri l’Olympique de Marseille? C’est le débat qui anime les réseaux sociaux et les médias depuis la victoire face au MHSC. Benoît Cheyrou apporte des arguments de taille !

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est imposé au Vélodrome face au MHSC. Une deuxième victoire pour le deuxième match de Jean-Louis Gasset sur le banc. L’entraîneur marseillais a-t-il guéri les joueurs marseillais qui semblaient malades sous les ordres de Gattuso? Benoît Cheyrou, qui commentait la rencontre sur Prime Vidéo, le oui est définitif, il n’y a pas de débat !

« Franchement oui, je vais aller contre Dominique Arribagé mais oui, l’OM est guéri. Pas d’enflammade évidemment mais il y a beaucoup de signaux positifs quand même, explique Cheyrou avant d’argumenter. Deux matchs, deux victoires pour Jean-Louis Gasset. Un changement de système parce qu’évidemment à droite, des joueurs n’étaient pas là : Murillo, Clauss… On a vu un Chancel Mbemba latéral droit très très bon, Ismaila Sarr très performant aussi. Le choix Ndiaye aussi entre les lignes. Le fait d’être deux fois mené, de revenir au score, renverser la vapeur sans s’affoler. Je trouve que ce sont des signaux très positifs, ils sont vraiment en train d’inverser la tendance et c’est très positif. Sans s’enflammer mais je pense que oui, c’est un gros gros mieux. »

🎙️@ThibaultLeRol : « Marseille est donc guéri ? » 🗣️ Benoit Cheyrou : « Franchement oui ! » Notre consultant confirme le renouveau de l’@OM_Officiel sous Jean-Louis Gasset. pic.twitter.com/W9liJhfYot — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 27, 2024

Manu Petit calme l’enflammade sur Gasset !

Seulement, pour Emmanuel Petit, il ne faut pas s’enflammer ! Tout cela s’expliquerait avant tout par l’effet de renouveau du changement d’entraîneur et pas forcément sur le travail du nouveau coach.

« Quand un entraîneur arrive en cours de saison, il y a toujours une dynamique positive qui s’installe sur les deux semaines qui suivent. Tu as toujours un changement de mentalité, un changement de comportement, des joueurs qui jouent bien mieux… J’attends de voir ce qu’il va se passer à partir de mi-mars. Parce que là les échéances seront très importantes en Coupe d’Europe mais également en championnat. Là ils vont jouer gros. Aussi loin que ma mémoire me le permet, sur la première partie de saison avec l’enchaînement des matchs tous les trois jours, ils étaient cramés physiquement, ils n’arrivaient pas au bout d’une heure de jeu. Non, moi je dis aujourd’hui, je ne vais pas m’enflammer. Je ne suis pas spécialement convaincu que l’OM puisse attraper une place de Coupe d’Europe », a expliqué le champion du monde 1998 au micro de RMC.