OM : Beye confirme 3 retours et encore 4 absents face à Rennes !

À deux jours du match entre l’OM et Rennes, ce dimanche au Vélodrome, Habib Beye a livré plusieurs informations importantes sur l’état de son groupe en conférence de presse au centre RLD. L’entraîneur marseillais a confirmé plusieurs retours attendus, tout en actant des absences majeures pour cette dernière journée de Ligue 1.

Des retours importants pour l’OM avant Rennes

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Présent face aux médias ce vendredi, Habib Beye a évoqué la situation de plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille avant la réception de Rennes. Le technicien olympien a confirmé les retours de trois éléments dans le groupe marseillais. « Le retour de Tim (Weah) et de Nadir, d’Aubameyang. Les absents de longue date, vous les connaissez. Aguerd, Kondogbia et CJ Egan Riley ne peuvent pas jouer… »

Timothy Weah, Bilel Nadir et Aubameyang de retours. Nayef / Kondo / CJ toujours absents. pic.twitter.com/m0mtXTBQRp — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 15, 2026

Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang constitue notamment une bonne nouvelle pour l’attaque de l’OM, à l’approche de cette ultime rencontre de championnat. Bilal Nadir et Tim Weah sont également de nouveau disponibles pour le staff marseillais.

Plusieurs forfaits confirmés côté marseillais

En revanche, plusieurs absences sont déjà actées pour cette affiche face au club breton. Comme indiqué par Habib Beye, Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia et CJ Egan-Riley restent indisponibles pour cette dernière journée de Ligue 1.

À cette liste s’ajoute également Hamed Junior Traoré, lui aussi blessé. Ces forfaits réduisent les options du staff marseillais dans plusieurs secteurs du jeu, notamment en défense et au milieu de terrain.

Ce dernier match de la saison au Stade Vélodrome représente un rendez-vous important pour l’OM, qui veut terminer son exercice sur une note positive devant son public face à Rennes.