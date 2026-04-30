OM : Beye confirme un retour, des incertitudes et deux suspendus face à Nantes !

À deux jours du déplacement à Nantes, l’Olympique de Marseille doit composer avec un effectif encore fragilisé. En conférence de presse ce jeudi, Habib Beye a fait un point précis sur l’état de son groupe entre retours progressifs et absences importantes.

Traoré de retour, incertitude pour Paixao et Gouiri

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Avant ce match de Ligue 1 face au FC Nantes, Habib Beye a confirmé quelques évolutions positives, notamment en attaque. Amine Gouiri et Igor Paixao ont repris partiellement l’entraînement cette semaine, sans garantie toutefois de les voir titulaires samedi. « On est satisfaits de voir Amine Gouiri et Igor Paixao revenir partiellement à l’entraînement. Ça ne veut pas dire qu’ils pourront commencer le match mais c’est satisfaisant dans l’évolution. (…) Gouiri et Paixao se sont entraînés partiellement, on ajustera la situation samedi. »

Autre bonne nouvelle pour l’OM, le retour de Traoré, absent la semaine passée en raison d’une maladie. Ce renfort offre une option supplémentaire dans la rotation, dans un contexte où chaque solution compte.

Une défense décimée et des absents confirmés

En revanche, plusieurs joueurs restent indisponibles pour cette rencontre. Egan-Riley, Kondogbia et Bilal Nadir sont jugés trop justes physiquement, malgré une progression encourageante selon le staff. « Egan Riley et Kondogbia ont une bonne évolution, Bilal Nadir également, mais ils seront un peu trop courts. »

Par ailleurs, Aguerd poursuit sa phase de reprise après son opération, ce qui limite encore les options défensives de Habib Beye. À cela s’ajoute une contrainte majeure sur les côtés : les deux latéraux droits, Weah et Pavard, sont suspendus pour ce déplacement.

Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille devra s’adapter avec un groupe réduit et des ajustements tactiques attendus face à Nantes, dans un match important pour la dynamique en championnat.