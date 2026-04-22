OM – Nice : Jusqu’à 7 possibles absents ? une attaque marseillaise diminuée…

À quelques jours de la réception de Nice, l’Olympique de Marseille avance avec de sérieuses incertitudes offensives. Touchés physiquement, plusieurs éléments clés fragilisent un secteur déjà en perte de vitesse. Le staff, lui, tente d’apaiser les tensions à l’approche d’un match déterminant en Ligue 1.

Une attaque marseillaise affaiblie avant Nice

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La préparation du choc face à Nice, dimanche (20h45), est perturbée par les pépins physiques. L’ailier brésilien Igor Paixão, sorti blessé au mollet à Lorient, est d’ores et déjà forfait. Le staff médical table sur une absence d’environ deux semaines, même si la prudence reste de mise après plusieurs dossiers médicaux incertains cette saison.

Autre inquiétude majeure : Amine Gouiri. L’international algérien, déjà freiné par des soucis musculaires au printemps, demeure incertain pour la réception de Nice. Son état physique suscite des réserves en interne, ce qui complique davantage les plans offensifs de Habib Beye.

Dans ce contexte, Pierre-Emerick Aubameyang devrait être une nouvelle fois sollicité. À bientôt 37 ans, l’attaquant gabonais enchaîne les rencontres malgré une efficacité en baisse depuis début mars.

Greenwood attendu, Beye change de ton

L’autre atout offensif reste Mason Greenwood, meilleur buteur du club en Ligue 1 cette saison. Gêné récemment par une béquille, l’Anglais est espéré à 100 % pour porter une attaque en manque de fraîcheur.

Sur le plan du management, Habib Beye a infléchi son discours. Après des propos fermes tenus à Lorient, l’entraîneur marseillais a opté en début de semaine pour une approche plus positive auprès de son groupe, insistant sur la cohésion et la responsabilité collective.

De plus, Nayef Aguerd est toujours en phase de reprise après son opération, Geoffrey Kondogbia (quadriceps gauche) et CJ Egan-Riley (quadriceps gauche aussi) devraient aussi être absents. Quant à Quinten Timber (gêne musculaire) et Tochukwu Nnadi (genou), ils sont incertains.