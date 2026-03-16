OM : Bixente Lizarazu interpelle les supporters marseillais !

Malgré une victoire face à Auxerre (1-0) et une dynamique positive en Ligue 1, l’ambiance reste tendue autour de l’Olympique de Marseille. Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a publiquement alerté les supporters marseillais, estimant que leur mouvement de protestation pourrait peser lourd dans la course à la Ligue des champions.

Une mise en garde après OM – Auxerre

La victoire de l’Olympique de Marseille contre Auxerre (1-0) n’a pas suffi à apaiser la tension au Stade Vélodrome. Malgré trois succès consécutifs en Ligue 1 et une troisième place retrouvée au classement, une partie des supporters olympiens a poursuivi son mouvement de protestation lors de cette rencontre.

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Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu a réagi à cette situation et a tenu à rappeler l’importance de l’objectif sportif du club phocéen. « Il y a l’objectif de la qualification en Ligue des champions, il ne faut pas l’oublier, il ne faut pas saboter cette saison », a lancé l’ancien international français au micro de Téléfoot.

L’ancien latéral gauche du Bayern Munich et de l’équipe de France estime que le contexte actuel pourrait fragiliser l’équipe dans une période décisive de la saison.

« Je peux comprendre l’attitude des supporters »

Le champion du monde 1998 n’a toutefois pas ignoré les frustrations accumulées autour de l’OM cette saison. Entre la lourde défaite contre le PSG (5-0) et l’élimination prématurée en Ligue des champions, les désillusions ont marqué l’exercice marseillais. « Je peux comprendre l’attitude des supporters », a reconnu Bixente Lizarazu.

Mais selon lui, la priorité doit désormais être sportive afin de préserver les chances de qualification européenne. L’ancien consultant a également évoqué l’impact direct d’un climat hostile sur les performances des joueurs. « C’est très compliqué de jouer devant un public hostile. Parfois, on se galvanise en jouant face à un stade hostile, mais pas face à ses propres supporters. »

Alors que la lutte pour les places qualificatives en Ligue des champions reste intense en Ligue 1, l’environnement autour de l’Olympique de Marseille pourrait jouer un rôle déterminant dans les prochaines semaines.