OM : bonne nouvelle pour Aguerd !

Le défenseur de l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd, devrait bientôt retrouver les terrains. Touché par un virus sans gravité, le joueur marocain avait dû déclarer forfait pour la rencontre de son équipe nationale face à Bahreïn. Mais selon les dernières informations venues du Maroc, l’ancien joueur de West Ham va effectuer son retour à la compétition ce mardi soir contre le Congo. Une nouvelle rassurante pour l’OM et pour Roberto De Zerbi, à quelques jours du déplacement au Havre.

Absent lors du précédent match amical, Aguerd a rapidement récupéré et a repris l’entraînement collectif avec les Lions de l’Atlas. Le sélectionneur Walid Regragui devrait le titulariser ce mardi soir à Rabat, pour la dernière rencontre de qualification du Maroc avant la Coupe du monde 2026. Cette convocation confirme que le défenseur est apte physiquement, un signal positif à quatre jours de la rencontre de Ligue 1 entre Le Havre et l’OM.

A lire aussi : Mercato OM : « J’ai voulu revenir à l’Olympique de Marseille »

Aguerd de retour avec le Maroc avant l’OM – HAC

Le Maroc réalise pour l’instant un parcours parfait : sept victoires en sept matches, 21 buts inscrits pour seulement 2 encaissés. Déjà assurés de terminer premiers du groupe E avec 21 points, les demi-finalistes du dernier Mondial 2022 tenteront de conclure ces qualifications par un huitième succès consécutif. Une dynamique impressionnante qui permet à Regragui et ses hommes d’aborder sereinement la suite de leur préparation.



En face, la situation est bien différente pour le Congo, lanterne rouge du groupe. Avec un seul point au compteur, obtenu face à la Tanzanie (1-1), les Congolais n’ont plus rien à jouer. Suspendus un temps par la FIFA, ils avaient même perdu deux matches par forfait avant d’être réintégrés. À l’aller, le Maroc s’était imposé sans trembler (6-0).

Pour les supporters marseillais, la nouvelle du retour d’Aguerd est excellente. Le défenseur central va pouvoir enchaîner les minutes et revenir à La Commanderie en pleine forme avant le déplacement crucial de samedi face au Havre Athletic Club.

Programme TV :

📍 Lieu : Rabat (Maroc)

📅 Date : mardi 14 octobre

🕘 Heure : 21h00

📺 Chaîne : L’Équipe Live Foot

Une bonne nouvelle pour l’OM, qui pourra compter sur un Aguerd en rythme dès son retour à Marseille.