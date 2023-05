OM : Bonne nouvelle pour Alexis Sanchez !

L’Olympique de Marseille s’est incliné hier soir deux buts à un à Lens. Pire encore, l’attaquant star du club, Alexis Sanchez, a dû sortir sur blessure à la mi-temps…

Étant donné l’importance prépondérante du Chilien dans l’attaque de l’OM, une absence pour cette fin de saison aurait pu être une très mauvaise nouvelle. Ça ne paraît pas devoir être le cas.

Selon RMC, Sanchez a passé plusieurs examens dont une IRM. Les résultats sont rassurants. Il avait ressenti une douleur derrière une cuisse et a eu peur qu’elle se transforme en véritable blessure.

Le staff marseillais espère le récupérer pour la réception d’Angers, le weekend prochain.

Examens rassurants pour Alexis Sanchez après une alerte à la cuisse. L’OM ne perd pas espoir de le récupérer pour le match contre Angers, dimanche. Plus d’infos sur #RMC — Florent Germain (@flogermain) May 7, 2023

« Le résultat ? Ça fait chier ! »

« On a très bien démarré, on se crée quelques situations, on gagne les duels. (Le but refusé à Sanchez) Je n’ai pas revu les images, peut-être qu’il nous met un coup derrière la tête. On prend ce but qui nous fait un peu mal. Mais on se remet dans le jeu, on essaie malgré tout. On a manqué de liant entre derrière et devant. On a vu une belle évolution avec Dim (Dimitri Payet) qui entre. Le résultat, ça fait chier, mais c’est intéressant avec la fin de match qu’on propose. On ne va pas enlever le mérite à Lens, on a eu nos phases, ils ont eu la leur, il ne nous manque pas grand-chose, ça peut basculer d’un côté comme de l’autre. » Jonathan Clauss – Source : Canal Plus