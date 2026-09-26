OM : bonne nouvelle pour Amine Harit !

Sorti touché lors du Classique face au PSG, Amine Harit avait suscité une certaine inquiétude du côté de l’OM. Selon L’Équipe, les examens passés par le milieu offensif marocain se veulent finalement rassurants : il souffre essentiellement d’une gêne musculaire et son absence ne devrait pas être longue.

Une gêne musculaire, pas d’inquiétude majeure

Au moment de sa sortie face au PSG, Bruno Genesio avait d’abord évoqué de possibles crampes. La prudence restait toutefois de mise dans l’attente d’examens complémentaires.

Selon les informations de L’Équipe, ceux-ci n’ont finalement rien révélé de particulièrement inquiétant. Amine Harit souffrirait surtout d’une gêne musculaire et l’OM ne serait pas préoccupé par son état.

Le quotidien précise que le Marocain ne devrait pas être absent longtemps. Une nouvelle importante pour Genesio, qui aura besoin de solutions offensives à la reprise alors que Marseille s’apprête à enchaîner les rencontres.

Les premières nouvelles concernant Harit et Paixao après OM-PSG avaient déjà été plutôt rassurantes.

Nnadi et Kondogbia également proches d’un retour

L’Équipe donne également des nouvelles de plusieurs autres blessés marseillais.

Tochukwu Nnadi, touché au ménisque face à Monaco, est désormais apte à participer aux séances à la Commanderie après avoir choisi de ne pas se faire opérer. Le Nigérian avait déjà effectué son retour à l’entraînement collectif.

De son côté, Geoffrey Kondogbia devrait reprendre les séances au début du mois d’octobre.

La situation est beaucoup plus préoccupante concernant Derek Cornelius. Touché à la hanche avec la sélection canadienne, le défenseur ne sera pas opéré mais son indisponibilité pourrait atteindre environ trois mois, selon L’Équipe. Un nouveau coup dur pour une défense marseillaise déjà limitée en solutions.

Dans ce contexte, le cas Harit constitue donc l’une des bonnes nouvelles médicales de cette trêve. Genesio peut espérer récupérer rapidement un joueur supplémentaire avant la reprise.