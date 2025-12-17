OM : Bonne nouvelle pour Gouiri !

L’attaquant international algérien, Amine Gouiri, met fin à près de deux mois d’absence et reprend l’entraînement avec l’Olympique de Marseille, offrant un souffle d’optimisme à ses supporters.

Après une blessure grave à l’épaule survenue lors du match contre l’Ouganda, Amine Gouiri avait été contraint de subir une intervention chirurgicale. L’attaquant international algérien a ensuite rejoint le centre médical Aspetar à Doha dès le début du mois de novembre pour entamer un programme de rééducation intensif. La luxation de l’épaule, qui l’a tenu éloigné des terrains, l’avait officiellement déclaré forfait pour la CAN 2025, prévue au Maroc à partir du 21 décembre.

Durant cette période, Gouiri a suivi un protocole strict comprenant de la kinésithérapie, du renforcement musculaire et un entraînement individuel. La discipline dont il a fait preuve lui a permis de progresser rapidement dans sa récupération et de revenir progressivement à l’entraînement avec l’OM.

Gouiri, une reprise encadrée avec prudence

Selon Lagazettedufennec.com, ce mardi, Amine Gouiri a ainsi retrouvé le terrain, reprenant des séances adaptées à son état physique. Le staff médical et technique du club gère toutefois son retour avec prudence, veillant à ce que le joueur ne reprenne la compétition officielle qu’une fois totalement rétabli. L’entraînement progressif vise à éviter toute complication et à sécuriser sa forme avant les prochains matchs.



Pour l’Olympique de Marseille, cette nouvelle est un soulagement. L’équipe, actuellement engagée dans une série de rencontres importantes, pourra bientôt compter sur l’apport offensif de Gouiri, capable de renforcer le secteur d’attaque et de peser dans les phases décisives. Les supporters voient en ce retour un signe positif pour la suite de la saison, alors que l’OM souhaite consolider sa position en championnat et dans les coupes.

Le retour de Amine Gouiri marque donc une étape clé dans sa saison, après une absence longue et délicate, et rappelle l’importance de la gestion médicale et physique dans le football moderne.