OM : Bonne nouvelle pour la formation marseillaise !

L’Olympique de Marseille confirme la bonne santé de son centre de formation. À l’occasion de la prochaine trêve internationale, trois jeunes joueurs du club ont été appelés en Équipe de France U19 et en Équipe de France U18, illustrant la dynamique positive de la jeunesse olympienne.

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Mmadi face à un défi majeur avec les U19

Le milieu offensif Tadjidine Mmadi a été convoqué avec les U19 pour disputer le tour Élite des qualifications à l’Euro 2026. Sous la direction de Bernard Diomède, les Bleuets se rendront en Croatie pour y affronter la Norvège, la Suisse puis le pays hôte.

L’enjeu est de taille : seul le premier du groupe validera son billet pour la phase finale, prévue au pays de Galles. Une compétition qui servira également de tremplin vers la Coupe du monde U20 2027.

Valero et Leccese lancés avec les U18

De leur côté, Antoine Valero et Milan Leccese rejoignent la sélection U18 encadrée par Jean-Luc Vannuchi. Les deux jeunes Marseillais participeront à un tournoi en Suisse, première étape du parcours qualificatif vers l’Euro U19 2027.

Au programme : des rencontres face au pays de Galles, à la Hongrie et à la Suisse, avec l’objectif de franchir ce premier tour.

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Une génération prometteuse à Marseille

Ces convocations viennent récompenser le travail du centre de formation de l’OM, de plus en plus représenté chez les équipes de jeunes françaises. Elles offrent surtout à ces trois espoirs l’opportunité d’engranger de l’expérience internationale et de poursuivre leur progression.

Un signal encourageant pour le club phocéen, qui voit émerger une nouvelle génération ambitieuse, prête à franchir les étapes vers le plus haut niveau.