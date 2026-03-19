Un pari avec cet ailier, le retour d’Ageurd et 80M€ pour cet ancien flop… Les 3 infos OM du 19 mars 2026

L’Olympique de Marseille continue de faire parler de lui en cette fin de saison, entre pistes mercato, gestion des blessures et trajectoires d’anciens joueurs. Le club phocéen anticipe déjà l’été à venir tout en surveillant de près l’évolution de son effectif actuel. Certaines opportunités pourraient se présenter sur le marché, tandis que des retours importants sont espérés. Parallèlement, d’anciens Marseillais brillent à l’étranger, rappelant la difficulté d’anticiper certains parcours.

Mercato OM : une opportunité à saisir du côté de la Juventus ?

L’Olympique de Marseille prépare activement son prochain mercato estival et explore plusieurs pistes offensives. Parmi elles figure Edon Zhegrova, actuellement en difficulté à la Juventus.

Arrivé à l’été 2025 en provenance du LOSC Lille pour environ 15 millions d’euros, l’ailier kosovar peine à s’imposer en Serie A. En 20 apparitions toutes compétitions confondues, il n’a inscrit ni but ni délivré de passe décisive, un rendement bien inférieur aux attentes.

Selon la presse italienne, un départ dès cet été est envisagé malgré un contrat courant jusqu’en 2030. La Juventus pourrait se montrer ouverte à une solution si la situation sportive n’évolue pas.

L’OM, déjà intéressé par le joueur l’été dernier, reste attentif. Le club marseillais pourrait tenter de profiter de cette situation pour relancer un profil qui garde une bonne cote en Ligue 1, notamment grâce à ses performances passées avec Lille. Son expérience du championnat français constitue un argument en faveur d’un éventuel retour.

OM : une date évoquée pour le retour de Nayef Aguerd

Bonne nouvelle potentielle pour l’Olympique de Marseille : Nayef Aguerd pourrait revenir avant la fin de saison.

Selon les informations de La Provence, le défenseur marocain, récemment opéré d’une pubalgie, vise un retour pour la 34e journée de Ligue 1 face au Stade Rennais, prévue le 16 mai.

Toutefois, aucune certitude n’existe à ce stade. Ce type d’intervention nécessite un suivi médical rigoureux et les délais de récupération peuvent varier. Le staff médical reste prudent, privilégiant la santé du joueur sur le long terme.

Avant son opération, Aguerd avait été ménagé dès novembre afin de maximiser ses chances de participation à la Coupe d’Afrique des nations. Avec 64 sélections, il demeure un cadre de la sélection marocaine.

Sous les couleurs marseillaises, il a disputé 22 matchs cette saison pour un but. Sous contrat jusqu’en juin 2030, il reste un élément central du projet. Un retour face à Rennes aurait une portée symbolique forte, même si l’incertitude médicale persiste.

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Mercato ex OM : Luis Suarez flambe et vise la Premier League

Passé brièvement par l’OM, Luis Suarez connaît aujourd’hui une trajectoire totalement différente. Recruté en 2022 pour 10 millions d’euros, l’attaquant colombien n’avait jamais réussi à s’imposer à Marseille, avec seulement 11 matchs disputés pour 3 buts et 1 passe décisive. Prêté dès janvier 2023 à UD Almería, il relance sa carrière en Espagne avant de franchir un cap.

Ses performances (27 buts et 8 passes en 41 matchs) convainquent le Sporting CP de miser sur lui pour 23 millions d’euros. Un choix payant : il réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière avec 32 buts et 7 passes décisives en 41 rencontres.

Selon le site Fichajes, Liverpool FC suit désormais de près l’ancien Marseillais et pourrait lever sa clause libératoire estimée à 80 millions d’euros.

Ce potentiel transfert s’inscrit dans un contexte où Liverpool cherche des solutions offensives supplémentaires, notamment en raison d’incertitudes autour d’Alexander Isak.

Pour l’OM, cette réussite ne générerait aucun bénéfice financier, le club ne disposant pas de pourcentage à la revente. Une situation qui illustre les difficultés à anticiper l’évolution de certains joueurs après leur passage en Ligue 1.