OM Actualités

OM : Bonne nouvelle pour les supporters marseillais

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Supporters OM - Virage sud South Winners

INFO OM : 1.250 supporters attendus à Rennes pour lancer la saison

L’Olympique de Marseille pourra compter sur un solide soutien pour son entrée en lice en Ligue 1 2025-26. 1.250 supporters marseillais sont autorisés à se déplacer à Rennes vendredi soir (20h45), en ouverture du championnat. Les autorités ont validé ce déplacement, qui sera strictement encadré par une escorte policière jusqu’au Roazhon Park.

A lire aussi : Létang refroidit l’OM, Bennacer, Zenden prévient Paixão … Les trois infos mercato OM du 8 aout 2025

Classé 2 sur 5 par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme, ce match promet une ambiance électrique dans les tribunes. Vice-champions la saison passée, les hommes de Roberto De Zerbi retrouveront la Ligue des champions et viseront à confirmer leur belle dynamique en championnat.

Les supporters olympiens, déjà survoltés après l’accueil réservé aux recrues estivales, rempliront samedi soir un Vélodrome à guichets fermés pour le dernier match de préparation face à Aston Villa. De Zerbi compte plus que jamais sur cette ferveur pour transcender son groupe.

 

A lire aussi : 🔵⚪ OM – Aston Villa : Quelle heure, quelle chaine (streaming) ?

