OM : Bonne nouvelle pour Nadir !

Après une longue blessure, le jeune milieu de terrain de l’OM, Bilal Nadir a réussi à convaincre son coach Roberto De Zerbi au point de dépasser Ismaël Koné dans la hiérarchie. Ce dernier a été sélectionné par le Maroc pour disputer les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 contre le Niger et la Tanzanie.

Une première convocation chez les A pour le joueur de 21 ans, qui comptait jusque-là deux apparitions avec les Espoirs marocains (1 but). Longtemps éloigné des terrains en raison d’une grave blessure (lésion partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche) subie la saison dernière en Coupe de France face à Rennes, Bilal Nadir a fait son retour dans le groupe olympien le 23 novembre dernier, lors de la victoire de l’OM à Lens (1-3). Depuis, le milieu de terrain a su gagner la confiance de Roberto De Zerbi et grappiller du temps de jeu.

لائحة منتخبنا الوطني المستدعاة لمباراتي النيجر و تنزانيا

🔛 The first squad list of 2025 𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄 #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/jCT8TlaU2T

