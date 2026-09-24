OM : Bonne nouvelle pour Nnadi !

Bonne nouvelle pour l’OM : Tochukwu Nnadi a participé à l’entraînement collectif ce mercredi. Le milieu nigérian était éloigné des terrains depuis sa blessure au genou droit contractée contre Monaco, fin août. Son retour intervient plus tôt qu’on pouvait le craindre au moment du diagnostic.

Blessé au genou contre Monaco

Nnadi s’était blessé lors de la défaite de l’OM à Monaco (0-2), au cours de la 2e journée de Ligue 1. Les premiers examens avaient révélé une atteinte au ménisque du genou droit, avec la perspective d’une longue indisponibilité.

Selon les informations relayées début septembre, le joueur avait finalement choisi de ne pas se faire opérer afin de tenter un retour plus rapide, malgré le risque d’une convalescence plus longue en cas d’évolution défavorable.

Une étape importante franchie

Bruno Genesio avait récemment expliqué que Nnadi allait mieux, tout en estimant qu’un retour avant la trêve semblait peu probable.

Le voir reprendre l’entraînement collectif dès ce mercredi constitue donc une évolution très encourageante.

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Genesio pourrait ainsi récupérer une solution supplémentaire au milieu pour la reprise, dans un secteur où l’effectif marseillais manque encore de profondeur.