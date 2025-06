Retour en Angleterre pour Greenwood ? Des clubs italiens ciblent cet ancien flop et l’OM cible un latéral… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 19 juin 2025 ! Au programme ce soir : Plusieurs clubs anglais pourraient se positionner sur Greenwood, un ancien flop marseillais dans le viseur des clubs de Série A et le club piste un latéral droit brésilien !

Mercato OM : deux clubs anglais prêts à rapatrier Mason Greenwood ?

L’avenir de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille pourrait être relancé plus tôt que prévu. Alors que l’ailier anglais de 22 ans s’apprête à reprendre l’entraînement avec l’OM le 7 juillet prochain sous les ordres de Roberto De Zerbi, une révélation du Sun pourrait bien rebattre les cartes du mercato estival.

Selon le média britannique, Greenwood, actuellement en Angleterre pour peaufiner sa préparation physique, fait l’objet d’un intérêt concret de deux clubs de Premier League. « Au moins deux clubs non identifiés » seraient en effet très intéressés par le profil du joueur formé à Manchester United, malgré son passé judiciaire qui avait poussé les Red Devils à s’en séparer. The Sun précise que des clubs de Liga et de Serie A sont aussi attentif à son profil tout comme l’Arabie Saoudite…

Longtemps considéré comme persona non grata en Angleterre après des accusations de violences conjugales, l’international espoir anglais semblait hors des radars dans son pays. Mais ses performances remarquées à l’OM ont visiblement ravivé l’attention des recruteurs britanniques. « Les recruteurs anglais sont toujours très attentifs aux performances de Mason Greenwood », souligne le Sun, qui rappelle aussi que son potentiel technique reste rare au sein des centres de formation anglais.

Pour l’heure, aucun club ne souhaite s’exposer publiquement. Le dossier est sensible, et les réactions du public sont scrutées de près. « Aucun club ne semble vouloir prendre le risque de se mettre tous ses supporters à dos », note le média, alors que l’image du joueur demeure entachée.

Côté marseillais, on garde le cap. L’OM compte sur Greenwood pour la saison à venir, avec en ligne de mire le retour en Ligue des champions. Un départ n’est pas à l’ordre du jour, mais en cas d’offre colossale, le président Pablo Longoria ne bradera pas son ailier droit, notamment en raison d’un mécanisme de revente qui stipule que 40% du montant doit revenir à Manchester United, comme révélé par Longoria en fin de saison. L’OM a acheté 10% supplémentaire du joueur.

Mercato OM : 3 clubs italiens en embuscade sur ce flop marseillais ?

Le mercato estival s’agite déjà du côté de l’Olympique de Marseille. Recruté lors du mercato hivernal 2025, Luiz Felipe pourrait quitter le club dès cet été. Le défenseur italo-brésilien ne s’est jamais imposé au sein de la défense marseillaise et son profil ne semble plus correspondre aux attentes de Roberto De Zerbi.

À 28 ans, Luiz Felipe ne fait plus partie des plans de l’entraîneur de l’OM, et le club serait désormais disposé à le laisser partir. Le joueur, souvent blessé, n’a disputé que peu de rencontres sous le maillot olympien, ce qui limite son impact sportif mais pas sa valeur sur le marché. Selon les informations de Matteo Moretto, le Rayo Vallecano est actuellement en pole position pour récupérer l’ancien joueur de la Lazio. Toujours en Liga, le FC Séville aurait également manifesté un intérêt ces dernières semaines.

Le Rayo favori dans le dossier Felipe, Milan, Naples et la Lazio dans le coup ?

Mais c’est surtout en Italie que le dossier prend de l’ampleur. D’après Calciomercato, plusieurs clubs de Serie A suivent de près la situation du défenseur central. Le Milan AC, le Napoli et surtout la Lazio, son ancien club, seraient prêts à passer à l’action si l’opportunité se présente. Malgré une saison discrète à Marseille, Luiz Felipe conserve une bonne cote en Europe. Son profil expérimenté et son adaptation rapide aux grands championnats en font une cible crédible pour des clubs en quête de solidité défensive.

Du côté de l’Olympique de Marseille, ce potentiel départ s’inscrit dans une volonté de réduction de l’effectif et de préparation à de nouvelles recrues estivales. L’opération pourrait également permettre de libérer de la masse salariale, un objectif récurrent du club ces dernières saisons.

Le départ de Luiz Felipe semble désormais probable, à moins d’un retournement de situation. Une page pourrait bientôt se tourner pour un joueur qui n’aura pas laissé une empreinte durable à l’OM.

Mercato : L’OM veut doubler le FC Barcelone et l’AC Milan pour ce latéral brésilien ?

Le mercato estival 2025 s’annonce particulièrement animé, et plusieurs clubs européens sont déjà en quête de renforts. Parmi les joueurs surveillés de près figure Dodo, latéral droit brésilien de la Fiorentina, qui pourrait bien faire ses valises cet été. À 26 ans, il attire l’attention de trois grandes écuries : le FC Barcelone, l’AC Milan et l’Olympique de Marseille.

Un départ probable pour Dodo cet été

Sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2027, Dodo envisagerait de quitter la Serie A lors de ce mercato. Formé à Flamengo, il est arrivé en Italie en 2022 après un passage remarqué au Shakhtar Donetsk. Joueur rapide, technique et capable d’évoluer dans un système offensif, son profil séduit de nombreux recruteurs. D’après plusieurs sources concordantes, la Fiorentina ne serait pas fermée à un transfert, à condition de recevoir une offre jugée satisfaisante. Le joueur, de son côté, serait ouvert à un nouveau défi, ce qui pourrait accélérer les négociations dans les prochaines semaines.

L’OM en quête de renforts pour la Ligue des Champions

Côté marseillais, le recrutement d’un latéral droit est une priorité identifiée. Le club phocéen, désormais qualifié pour la Ligue des Champions, souhaite se renforcer dans plusieurs secteurs, notamment en défense. Avec son expérience européenne et ses performances régulières en Serie A, Dodo représente une option crédible pour renforcer le couloir droit, qui a montré des limites la saison passée.

Mais la concurrence s’annonce féroce : le FC Barcelone, en quête de solutions défensives, et l’AC Milan, qui veut étoffer son effectif pour rivaliser avec l’Inter, sont également intéressés.

Un transfert élevé ?

Estimé à environ 24 millions d’euros par Transfermarkt, Dodo ne sera pas bradé. Si l’OM souhaite réellement avancer sur ce dossier, il faudra sans doute agir vite et convaincre le joueur de son projet, tout en rivalisant avec les moyens financiers de ses concurrents.

Le mercato 2025 débute à peine, mais cette piste semble déjà prometteuse pour les clubs concernés. Le feuilleton Dodo pourrait bien animer les prochaines semaines du marché des transferts en Europe.