OM : Bonne nouvelle, Thauvin voit enfin le bout du tunnel…

Alors que son retour était initialement prévu début janvier, Florian Thauvin devrait être d’attaque mi-février. L’ailier olympien devrait enfin reprendre la course cette semaine…

Selon la Provence, Florian Thauvin « va retrouver les terrains et la course dans les prochaines heures après s’être escrimé sur les tapis. Jusqu’ici, sa convalescence se passe bien, il ne ressent pas de douleur, aucun œdème ne s’est formé et les charges de travail vont augmenter au fil des jours. »

Thauvin, retour au centre RLD pour courir seul ce jeudi ?

Cela fait plus de quatre mois que le champion du monde 2018 s’est fait opérer de la cheville droite. L’ailier droit devrait pouvoir retrouver la compétition d’ici 3 semaines si tout se passe bien. Si aucun problème n’est à l’heure actuelle détecté, ses sensations sur l’herbe et donc le terrain seront un indice important pour la suite de sa reprise. Initialement prévue au bout de 3 à 4 mois, Thauvin ne retrouvera pas les terrains avec 5 mois. Son retour est très attendu, surtout dans l’optique de conserver cette seconde place et une qualification en Ligue des Champions…