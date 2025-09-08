OM : Bonnes nouvelles pour Weah et De Zerbi !

Samedi, lors du match amical entre les États-Unis et la Corée du Sud (défaite 0-2), les supporters de l’Olympique de Marseille ont eu une grosse frayeur. Sorti à l’heure de jeu, Tim Weah a immédiatement suscité l’inquiétude, semblant souffrir aux ischio-jambiers. Une alerte musculaire qui faisait craindre une blessure, alors que l’ailier américain est un élément important du système de Roberto De Zerbi depuis le début de saison.

D’après les informations du média The Athletic, le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, a rapidement tenu à rassurer après la rencontre. L’ancien coach du PSG a expliqué que Weah n’était pas touché gravement, mais qu’il souffrait simplement de crampes. « Il n’y a pas de blessure, seulement des crampes », a précisé le technicien argentin, écartant ainsi l’hypothèse d’une lésion musculaire.

Des nouvelles rassurantes venues du staff américain

Cette précision est de bon augure pour l’OM. Weah, qui a disputé 3 matchs de Ligue 1 cette saison, ne devrait pas quitter le rassemblement de la sélection américaine. Son état ne nécessite aucun traitement particulier, et il pourrait donc rapidement retrouver les terrains avec son équipe nationale avant de revenir à Marseille en pleine possession de ses moyens.

Une bonne nouvelle pour De Zerbi et l’OM

Dans un calendrier déjà chargé, l’OM ne pouvait pas se permettre de perdre l’un de ses ailiers. L’incertitude autour de Weah aurait pu fragiliser les options offensives de De Zerbi, surtout à l’approche des échéances européennes et d’un mois de septembre qui s’annonce intense. La confirmation que le joueur de 25 ans n’est pas blessé est donc une excellente nouvelle.