OM : Boudjellal met un gros tacle à Jacques-Henri Eyraud !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille va affronter Hyères pour les 32e de finale de Coupe de France… L’occasion pour Mourad Boudjellal de tacler l’ancien président marseillais Jacques-Henri Eyraud !

Depuis que l’on sait que l’OM affrontera le Hyères FC en Coupe de France pour les 32e de finale, Mourad Boudjellal enchaîne les déclarations et les sorties médiatiques. Le président du club varois était sur la Chaîne L’Equipe ce vendredi soir et en a profité pour lancer un tacle à Jacques-Henri Eyraud, ancien dirigeant de l’OM !

« C’est un petit peu dommage que cela ne se passe pas à Toulon, parce qu’on est dans un département où le football n’a pas connu de grands évènements depuis au moins trente ans. On voulait faire une grande fête du football dans le département avec les stars de l’OM, avec les gamins plein d’étoiles dans les yeux… Malheureusement quelques voyous en ont décidé autrement. On verra demain (samedi) en fonction de l’équipe qui joue et de l’étendue du score. Est-il possible que le panneau d’affichage à Martigues comporte au moins trois chiffres ? Il ne faut quand même pas rêver, c’est l’Olympique de Marseille. J’aurais préféré l’Olympique de Marseille à l’époque de (Jacques-Henry) Eyraud, c’était quand même moins brillant. Tandis que là ils tournent bien, ça va être compliqué, ils sont prévenus, ils savent qu’ils ont fait quelques faux pas en Coupe de France, en Championnat ça carbure… On n’est pas invités, on est là pour faire la fête, et peut-être prendre quelques selfies s’ils acceptent. » Mourad Boudjellal – Source : La Chaîne L’Equipe (06/01/23)