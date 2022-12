Hyères – OM : Boudjellal se fait détruire après sa sortie choc !

L’Olympique de Marseille va affronter Hyères en Coupe de France au début du mois de janvier. Pour ce premier match, Mourad Boudjellal ne veut pas le jouer à Martigues… Le président de ce club lui a répondu via La Provence.

Au début du mois de janvier 2023, l’Olympique de Marseille va jouer face au Hyères FC. Si Mourad Boudjellal fait tout pour que la rencontre se joue dans le Var, dans son stade, mais ce dernier n’est pas homologué pour accueillir une telle rencontre. Ce dernier avait d’ailleurs menacé de déclarer forfait si le match ne se jouait pas dans le Var ou au Vélodrome.

Le match Hyères/OM sera-t-il joué à Martigues?

Une décision que dénonce Mourad Boudjellal, qui déclare de son côté: « Martigues? Je ne sais pas où c'est »

Boudjellal a voulu faire du sensationnel, mais sans en mesurer les conséquences — Nersessian

« Martigues? Je ne sais pas où c’est », avait déclaré le président du Hyères FC au micro de BFMTV… Forcément, cette phrase un peu provocatrice n’a pas plu au président du club de Martigues. Interrogé par La Provence, ce dernier a bien fait comprendre qu’il avait été blessé.

« Même si l’on peut comprendre sa frustration de ne pas pouvoir jouer chez lui, c’est un manque de respect pour notre club, notre ville et ses habitants. Boudjellal a voulu faire du sensationnel, mais sans en mesurer les conséquences. Il oublie surtout que nous ne sommes pas responsables de cette situation. Comme il oublie que c’est pourtant lui, avant même la décision, qui nous a sollicités, mercredi dernier, pour pouvoir organiser le match à Martigues. On a passé du temps au téléphone et nous étions prêts à nous mettre en quatre. Nous avons donc été étonnés mais surtout blessés aussi par sa nouvelle envolée dans les médias. Si M. Boudjellal ne sait pas où est Martigues sur une carte et qu’il ne sait pas que son club de foot à une histoire, qu’il regarde alors le classement du National pour voir que nous y sommes en haut » Alain Nersessian – Source : La Provence (14/12/22)