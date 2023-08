L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Brest lors de cette troisième journée de Ligue 1 grâce à des réalisations de Chancel Mbemba (4e) et Ismaïla Sarr (65e). Une victoire qui ne reflète pas la physionomie du match tant les Brestois se sont procurés des occasions. Décrié en ce début de saison, Pau Lopez a été précieux ce soir en effectuant 7 arrêts. Il est revenu sur la prestation de son équipe au micro de Prime Video après la rencontre.

L’OM renoue avec la victoire au Vélodrome face à Brest (2-0) grâce aux réalisations d’Mbemba (4e) et Sarr (65e). Des Olympiens ultra-réalistes qui ont énormément souffert face à une valeureuse équipe brestoise qui n’aura pas démérité. Un succès acquis en grande partie grâce à Pau Lopez, auteur de 7 arrêts décisifs. Le portier espagnol est revenu sur le scénario de cette rencontre au Micro de Prime Video quelques minutes après le coup de sifflet final.

CLEAN SHEET de Pau Lopez. ⚡️🙌 Ce n’était plus arrivé depuis le 9 avril 2023. Et quelle performance du portier espagnol ce soir. ✅🇪🇸 🧤7 arrêts

❌ 3 dégagements

🎯 86% de passes réussies pic.twitter.com/qgeWIw2KQ6 — BeFootball (@_BeFootball) August 26, 2023

« On doit encore s’améliorer ! Ils ont eu beaucoup de contre-attaques »

Malgré le résultat positif, le gardien marseillais est revenu sur les axes d’amélioration de son équipe: « On doit encore s’améliorer, ils ont eu beaucoup de contre-attaques. Même en seconde période, on a mal commencé, mais on s’est repris. C’est important qu’on gagne, on est content pour les supporters et pour nous», a confié Pau Lopez.

Le club phocéen compte désormais 7 points sur 9 possibles. Un succès qui permet aux hommes de Marcelino de prendre provisoirement la tête du championnat à égalité avec Monaco. Malgré cette victoire, le portier de l’OM n’était pas totalement satisfait du contenu proposé par son équipe.