L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Brest lors de cette troisième journée de Ligue 1 grâce à des réalisations de Chancel Mbemba (4e) et Ismaïla Sarr (65e). Une victoire qui ne reflète pas vraiment la physionomie du match tant les Brestois se sont procurés des occasions. Passeur décisif sur le premier but, Jordan Veretout préfère retenir la victoire et le bon départ de son équipe en Ligue 1.

« Le plus important aujourd’hui ce sont les 3 points ! Ce soir on est premier ex-aequo avec Monaco ! »

« 3 matchs, 7 points. Je pense que ce soir on est premier. Le plus important aujourd’hui ce sont les trois points. C’est encourageant pour la suite. C’est un nouveau coach, ce n’est pas en un claquement de doigts que l’on pose le jeu qu’il veut mettre en place. On travaille tous les jours. Dès lundi on va se remettre au boulot pour s’améliorer. On va réussir a faire ce que le coach nous demande. Même si aujourd’hui tout n’a pas été parfait, on a réussi à être efficace dans les deux surfaces » a déclaré le milieu olympien en zone mixte après la rencontre.

Un début de saison réussi pour les hommes de Marcelino qui comptent 2 victoires et 1 match nul en 3 journées de championnat.