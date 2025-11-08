OM – Brest : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

L’OM reçoit Brest, le match compte pour la 12e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 2e et le 13e de L1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi a besoin de se relancer après une nouvelle défaite en Ligue des Champions. En effet, le revers mercredi soir face à l’Atalanta en ligue des Champions est la suite d’une période compliquée en termes de jeu et de résultats. Les Marseillais doivent retrouver leur animation défensive et leur solidité et profité du soutien de son public au Vélodrome.

OM – STADE BRESTOIS : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – Brest aura lieu samedi 8 Novembre 2025 à 17h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur beIN Sport 1 !

Comment voir OM – Brest en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur beinsports.com/fr.

