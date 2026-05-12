OM : Brest cible un dirigeant marseillais pour remplacer Grégory Lorenzi ?

Le futur départ de Grégory Lorenzi vers l’Olympique de Marseille oblige le Stade Brestois à accélérer sa recherche pour le remplacer au poste de directeur sportif. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs profils sont étudiés, dont un cadre actuellement en poste à l’OM.

Alors que l’arrivée de Grégory Lorenzi à l’OM semble désormais en très bonne voie, le club breton prépare déjà l’après. Le dirigeant de 42 ans, annoncé proche de Marseille ces derniers jours, aurait trouvé un accord verbal avec les dirigeants olympiens. Toujours selon Foot Mercato, il aurait également repoussé l’intérêt de Nice pour privilégier le projet marseillais.

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Brest active plusieurs pistes en Ligue 1 dont Aziz Mady Mogne

Face à cette situation, le Stade Brestois explore plusieurs options afin de trouver un successeur capable de poursuivre le travail réalisé ces dernières saisons. La direction brestoise viserait plusieurs profils déjà bien identifiés dans le football français.

Dans cette short-list évoquée par Foot Mercato figurent notamment Yohan Cabaye, actuellement directeur adjoint de la formation au PSG, mais aussi Morgan Boullier de Nice et Baptiste Drouet. Un autre nom attire particulièrement l’attention : celui d’Aziz Mady Mogne, actuellement en poste comme coordinateur sportif à l’Olympique de Marseille.

Le profil du dirigeant marseillais serait apprécié par Brest, qui cherche à maintenir une structure sportive compétitive après les performances remarquées du club ces dernières saisons en Ligue 1 et sur la scène européenne.

L’OM prépare son nouvel organigramme

Du côté de l’OM, l’arrivée probable de Grégory Lorenzi s’inscrit dans une volonté de renforcer l’organisation sportive du club. Le dirigeant brestois s’est forgé une solide réputation grâce au recrutement et à la stabilité sportive du Stade Brestois, devenu l’une des équipes les plus performantes du championnat ces deux dernières saisons.

Dans ce contexte, l’intérêt brestois pour Aziz Mady Mogne illustre aussi la reconnaissance du travail effectué au sein de la cellule marseillaise. À ce stade, aucune décision officielle n’a encore été annoncée par les différents clubs concernés.