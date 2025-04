OM – Brest : Eric Roy ne s’en remet pas !

L’entraîneur du Stade Brestois, Éric Roy, a livré une analyse sans concession après la défaite de son équipe face à l’Olympique de Marseille (4-1) dimanche soir au Vélodrome. Malgré un match équilibré dans le jeu, le technicien brestois a pointé du doigt plusieurs éléments qui expliquent cet écart au score.

Éric Roy n’a pas caché son étonnement face au résultat à la mi-temps, alors que les statistiques n’étaient pas en faveur des Marseillais. « C’est assez dingue. À la mi-temps, les Marseillais ont 0,29 de but attendu (xG) et on perd 3-1, c’est quand même fort… » a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pour lui, la différence s’est faite sur l’efficacité offensive et le talent individuel, comme l’illustre le but inscrit par Amine Gouiri : « Le but de Gouiri ne doit pas peser bien lourd dans les xG. Il a mis un but fantastique, magnifique. Il faut le féliciter pour cela. »

Manque d’agressivité et reconnaissance des Marseillais

Au-delà des chiffres, Éric Roy a regretté l’attitude de ses joueurs, jugeant leur prestation défensive insuffisante. « On avait l’habitude d’être des chiens sur le terrain, de se sacrifier les uns pour les autres, mais ce dimanche soir on était des agneaux. En jouant comme cela, on ne peut pas remporter un match de haut niveau. »

Il a également relevé le paradoxe d’une rencontre où Brest a davantage concédé après la pause, tout en encaissant plus de buts en première mi-temps : « On n’a pas l’impression que l’OM a fait grand-chose en première mi-temps, mais ils marquent trois buts dont un chanceux, un entre les jambes d’un défenseur et un magnifique. Après la pause, c’est là que l’on a vraiment concédé, mais paradoxalement c’est là qu’on encaisse le plus de buts… »

Malgré sa frustration, l’entraîneur brestois a tenu à saluer la performance de l’OM, soulignant leur mérite : « Il faut quand même féliciter les Olympiens. Les expected goals mis à part, ils méritent leur victoire. »