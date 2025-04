OM – Brest : Les Pronos de Nico !

L’OM s’est relancé en battant un MHSC mal en point la semaine dernière, il va falloir confirmer ce dimanche face à Brest pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Jusqu’à la fin de la saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette 31e journée de Ligue 1, l’OM reçoit Brest, auteur d’un beau parcours en Ligue des Champions, mais qui peine à se rapprocher des places européennes en championnat. Pour ce match, Eric Roy devra faire sans son gardien titulaire Marco Bizot qui est suspendu pour cette rencontre, Abdoulaye Ndiaye manquera lui aussi le déplacement. Le défenseur central a été exclu juste avant la mi-temps contre Lens pour une main dans la surface ayant entraîné un penalty. Par contre Ludovic Ajorque sera bien disponible !

2 gros absents pour Brest, Balerdi de retour ?

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi espère le retour de Leonardo Balerdi (genou), l’effectif marseillais qui est pari en mise au vert non loin de Rome cette semaine pourrait être complet.

Mon prono pour OM – Brest : L’OM s’impose les deux équipes marquent pour une cote de 2,70 !

Pour ce OM – Brest, je pars donc sur une victoire de l’OM et les deux équipes marquent pour une cote de 2,70 chez notre partenaire Parions Sport. L’OM doit s’imposer pour conserver sa deuxième place, n’hésitez pas à faire votre pronostic OM – Brest. A noter que la cote de la victoire de l’OM est de 1,20 !

