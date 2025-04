OM – Brest : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

La large victoire de la semaine passée face au MHSC (5-1) a fait du bien au moral des hommes de Roberto De Zerbi. Un gros succès qu’il va falloir confirmer avec la réception du Stade Brestois ce dimanche au Stade Vélodrome. À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre cette rencontre OM – Brest en direct ? On vous explique tout…

Ce match face au Stade Brestois comptant pour la 31e journée de Ligue 1, fait donc suite à la victoire 5-1 face à Montpellier samedi dernier. L’OM de De Zerbi doit absolument gagner pour profiter du faux pas monégasques face au Havre (1-1) ce samedi…

OM – Brest : l’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Brestois sera donné ce Dimanche 27 Avril à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

OM – Brest en streaming

Vous devait être abonné à DAZN pour voir ce match.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Au cours d’une conférence de presse, Roberto De Zerbi a évoqué la semaine de stage à Rome et son envie de retrouver l’OM conquérant des mois de Décembre et Janvier :

“On a travaillé, on a fait une semaine classique mais on a passé plus de temps ensemble. Il n’y a pas de secret, on n’est pas parti parce qu’on ne se sent pas bien à Marseille. Mais à ce moment-là de la saison, vu l’importance de l’enjeu et comme je voudrais qu’on redevienne ce qu’on était en décembre et en janvier, c’est ce que je voulais faire. On pense à ce qu’on peut faire au niveau footballistique, ça casse la routine quotidienne. Avec Pablo et Medhi, on a décidé de faire ce choix. On l’a fait pour le bien de l’OM. Je voudrais qu’on redevienne ce qu’on était en décembre et janvier.”