OM – Brest : XXL, grandiose… les notes de Gouiri !

L’OM avait besoin de s’imposer et l’a bien fait 4-1 face à Brest en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Amine Gouiri lors de cette rencontre disputée dans un stade Vélodrome bouillant…

L’Olympique de Marseille a dominé le Stade Brestois 4-1 au Vélodrome lors de la 31e journée de Ligue 1, porté par un triplé exceptionnel d’Amine Gouiri. L’attaquant algérien a ouvert le score à la 8e minute, avant de marquer un second but juste avant la mi-temps d’une spectaculaire bicyclette, saluée comme l’un des plus beaux buts de la saison. Il a complété son triplé à la 63e minute, scellant ainsi une victoire décisive pour l’OM dans la course à la Ligue des Champions.

Malgré l’égalisation de Brest par Abdallah Sima sur corner, Marseille a rapidement repris l’avantage grâce à un but de Mason Greenwood, dont la frappe déviée a trompé le gardien adverse. Ce succès permet aux hommes de Roberto De Zerbi de récupérer la deuxième place du classement, deux points devant Lille, avec trois journées restantes. La performance de Gouiri, ovationné à sa sortie, symbolise le renouveau offensif de l’OM dans ce sprint final crucial.

La note d’Amine Gouiri : 9/10

Son appréciation

Amine Gouiri a illuminé la rencontre entre l’OM et Brest (4-1) en signant un triplé remarquable. Dès les premières minutes, l’international algérien a profité d’une superbe ouverture d’Henrique pour ouvrir le score d’une frappe croisée. Actif dans le jeu et efficace dans ses combinaisons, l’ancien Rennais a ensuite montré toute l’étendue de son talent : sur un centre de Greenwood, il a réalisé un contrôle de la poitrine suivi d’un retourné acrobatique absolument splendide ! Une inspiration de génie ! Après la pause, parfaitement servi par Rabiot, le Marseillais s’est offert un troisième but pour conclure une prestation de haut vol. Exceptionnel !

