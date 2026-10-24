Après la défaite de l’OM contre Sturm Graz, Bruno Genesio a reconnu que la remise en question devait commencer par lui. L’entraîneur marseillais conserve toutefois sa confiance dans son groupe et attend une réaction contre Le Havre.

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Sept défaites en dix matches ont plongé l’Olympique de Marseille dans une période particulièrement compliquée. Battus en milieu de semaine par le Sturm Graz, les Marseillais doivent désormais gérer une série de résultats négatifs alors que leur entraîneur s’est présenté en conférence↗ de presse ce samedi. Selon Foot Mercato, Bruno Genesio n’a pas cherché à se défausser et a directement mis en avant sa propre responsabilité.

Genesio place la remise en question au cœur de son discours

Le technicien estime que les comportements trop variables de son équipe d’un match à l’autre doivent l’amener à interroger son approche. Il a notamment évoqué la préparation des rencontres, la clarté de son message et certains choix techniques ou tactiques, sans désigner publiquement un responsable au sein de son groupe.

Lorsque les comportements varient d’un match à l’autre, et que vous êtes le coach, vous devez vous remettre en question. Il y a une responsabilité à assumer. Si ces matchs n’ont pas été bien abordés, c’est peut-être que mon message n’est pas passé. Le premier qui doit se poser des questions sur l’approche des matchs, c’est moi.

Bruno Genesio↗ a également relevé les pertes de balle de l’OM dans des zones importantes. Pour lui, cette période doit servir à identifier les corrections à apporter dans le jeu et dans la préparation, tout en rappelant qu’il considère son groupe capable de rebondir.

Les supporters attendent une réaction contre Le Havre

L’entraîneur marseillais a par ailleurs voulu protéger plusieurs joueurs, parmi lesquels Gomes et Maupay, malgré la série en cours. Il a aussi reconnu la frustration du public, présent lors des rencontres et encore au rendez-vous jeudi malgré les mauvais résultats. Genesio↗ estime que les supporters sont en droit d’attendre davantage dans l’attitude et l’investissement des joueurs. L’OM retrouvera la Ligue 1 dimanche contre Le Havre, avec la nécessité de traduire sur le terrain la volonté de réaction évoquée par son entraîneur.