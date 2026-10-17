OM : Bruno Genesio confronté à un inquiétant déficit physique

Déjà battu à six reprises en huit matchs toutes compétitions confondues, l’OM traverse un début de saison très compliqué. Malgré des progrès dans le jeu, les Marseillais ont encore chuté face à l’Olympiakos jeudi soir. Bruno Genesio doit désormais régler un problème physique qui pèse sur son équipe.

Un manque de réalisme qui pèse sur l’OM

Sans nouvelle recrue depuis une intersaison compliquée, Bruno Genesio doit composer avec les joueurs à sa disposition. L’OM a montré de meilleures intentions contre l’Olympiakos, mais cela n’a pas suffi pour éviter une nouvelle défaite, sur le score de 1-0. Angel Gomes reste trop neutre dans son rôle de milieu offensif, Neal Maupay manque de confiance devant le but et Igo Paixao traverse une période délicate. Le Brésilien avait notamment quitté le terrain très agacé à Troyes, après avoir été retenu cet été alors qu’il avait failli rejoindre Sunderland.

Bruno Genesio insiste sur la confiance des attaquants

Le technicien marseillais a expliqué que le travail était effectué régulièrement à l’entraînement, y compris lors des périodes où l’OM joue tous les trois jours.

Nous travaillons à l’entraînement, à travers le jeu et des exercices devant le but. Nous en faisons régulièrement chaque semaine, y compris lorsque nous jouons tous les trois jours. Il y a toujours des séances spécifiques devant le but. Après, je pense qu’il y a un paramètre très important à prendre en compte : la confiance. On sait qu’un attaquant en confiance voit les choses différemment.

Une équipe qui peine à tenir jusqu’au bout

Au-delà du réalisme, l’OM montre aussi des signes de fatigue en fin de match. À Troyes, les Marseillais avaient souffert dans les dernières minutes avant de faire la différence sur penalty. Face à l’Olympiakos, Keyliane Abdallah est sorti à la 80e minute au bord des crampes, tandis que Nayef Aguerd a dû s’étirer à quelques minutes du terme. Bamo Meïté a également eu du mal à terminer la rencontre.

Un calendrier qui limite les possibilités de rotation

Ce déficit physique s’explique en partie par le manque de rythme de certains joueurs. Nayef Aguerd n’avait plus joué depuis cinq mois et Bamo Meïté disputait ses premières minutes chez les professionnels cette saison. Keyliane Abdallah manque encore d’expérience à ce niveau. L’OM est aussi l’équipe qui court le moins en Ligue 1, avec le moins d’intensité. Les dernières échéances internationales ont par ailleurs touché Amine Gouiri et Pierre-Emile Højbjerg. Avec six matchs en vingt-deux jours, Bruno Genesio dispose de moins de marge pour faire tourner son groupe.

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