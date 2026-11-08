Après un début de saison particulièrement difficile, Bruno Genesio a accepté de revenir sur les doutes traversés depuis son arrivée à l’OM. L’entraîneur marseillais s’appuie désormais sur une série de quatre victoires en Ligue 1 et un succès retentissant contre le Bayer Leverkusen pour mesurer le redressement de son équipe.

Voir sur YouTube

La dynamique est devenue plus favorable sur la Canebière, mais elle contraste avec les premières semaines vécues par le technicien phocéen. Dans un entretien accordé à Téléfoot, Bruno Genesio↗ a expliqué que le mercato estival mouvementé et les résultats initiaux avaient rendu sa prise de fonctions particulièrement éprouvante. Il a également reconnu que son groupe manquait alors de continuité sur l’ensemble des rencontres.

Bruno Genesio reconnaît avoir été marqué par la situation

L’ancien entraîneur lyonnais n’a pas cherché à minimiser la difficulté de cette période. Il estime que les défaites consécutives ont pesé sur le fonctionnement de l’équipe, malgré l’existence de quelques motifs de satisfaction. Pour Genesio↗, le redressement est venu d’une réaction collective, avec un vestiaire qui a choisi de faire face aux difficultés plutôt que de renoncer.

« Oui, aujourd’hui, je suis heureux. Je vais essayer d’être le plus sincère possible : j’ai été très marqué en début de saison par la situation, ce n’était pas ce à quoi je m’attendais… »

Le coach de l’OM a aussi décrit le problème récurrent qui empêchait son équipe de confirmer ses bonnes séquences. Les Marseillais peinaient à gérer leurs temps faibles et encaissaient régulièrement un but dans ces moments, ce qui fragilisait leurs prestations sur la durée.

Le redressement de l’OM apporte davantage de sérénité

Les résultats récents ont changé le cadre de travail de Bruno Genesio↗. Les quatre succès consécutifs en championnat, auxquels s’ajoute la victoire obtenue sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue Europa, ont apporté une confirmation sportive et une plus grande sérénité au groupe.

« Mais après, dans ces moments-là, il y a deux façons de réagir : soit on laisse tomber, soit on affronte les difficultés ensemble. »

Genesio considère cette réaction collective comme un élément central du redressement marseillais. Il souligne également les progrès attendus dans la gestion des matches, notamment lorsque l’équipe traverse une période moins favorable durant les 90 minutes.