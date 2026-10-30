Emerson Palmieri a salué les qualités de Nayef Aguerd avant la réception de Toulouse. Le latéral insiste aussi sur l’importance de la forme physique pour son partenaire en défense.

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Un défenseur qu’Emerson connaît bien

Lors de sa conférence de presse du vendredi 30 octobre, Emerson a été interrogé sur Nayef Aguerd. Le latéral a rappelé avoir déjà partagé plusieurs années avec lui et a mis en avant deux qualités précises : son jeu de tête et sa capacité à construire, parmi les sujets abordés avant OM – Toulouse↗.

Nayef j’avais déjà joué avec lui pendant plusieurs années. C’est un très grand défenseur central. C’est un défenseur comme on en trouve peu aujourd’hui. Il est bon de la tête, il sait construire. Il doit juste être serein et bien physiquement. Quand il est en forme, c’est un défenseur très fort. Il doit prendre soin de lui et essayer de préserver pour être en forme. Quand il est au top de sa forme, il nous fait beaucoup de bien.

La sérénité et la condition physique au premier plan

L’appréciation d’Emerson ne porte donc pas seulement sur les qualités techniques du défenseur central. Il revient à plusieurs reprises sur la nécessité d’être bien physiquement et de prendre soin de soi pour exprimer ces qualités. Avant Toulouse, cette intervention s’inscrit dans une conférence où le latéral a également évoqué les difficultés de la fin de match contre Le Havre↗ et l’évolution de son entente avec Paixão↗. À propos d’Aguerd, il souligne surtout l’apport du défenseur à l’équipe lorsqu’il peut évoluer au meilleur de sa forme.